Strandmustra az érsekújvári és a lévai térségben

Az érsekújvári Tatárik Emil Strand a napokban már fogadja a látogatókat, június 30-ig naponta 10-től 19 óráig. A nyári szünidő kezdetétől egészen szeptember 1-jéig annyiban változik a nyitvatartási idő, hogy hétfőn 10 és 20 óra között, a többi napon keddtől vasárnapig 9-től 20 óráig látogatható a strand.

City Card kártya

Kedvező időjárás esetén szeptemberben is fürdőzhetnek az érdeklődők naponta 10 és 19 óra között. Az állandó érsekújvári lakhelyű vendégek kedvezménykártyát válthatnak 3 euróért a strand tájékoztató központjában. A City Card kártya felnőtt tulajdonosa csupán 9 eurót fizet, gyerekként, nyugdíjasként csak 6 eurót. A többi látogató számára az egész napos jegy 12 euróba kerül, 16 óra után 9 euróba, a gyerekjegy 8 euró, 16 óra után 6 euró. A jegyárak annak ellenére, hogy a komplexumot folyamatosan fejleszti a város, a tavalyi évhez viszonyítva nem emelkedtek. Az automatában váltott napijegy továbbra is egységesen 11 euró, de vannak kedvezményes családi belépőjegyek is. Óriás tobogán, szivárványos és gyerek tobogán, továbbá vízi alagút és spirál tobogán is van a fürdőben, ahol 9 medence található. Apartmánok és mobil házak bérelhetők a strand területén. Az érsekújvári kültéri strand a Nyitra folyó partjánál, a híd közelében található, 1938-ban Tatárik Emil érsekújvári tanár, szenvedélyes sakkozó és cserkész alapította, akinek szobra van a strand parkjában. Ezen a héten szombaton Open Air Gym Fitness Fesztivált rendeznek a strand területén, amelyre elegendő, ha a látogató jegyet vált a strandra. Spinning, zenés kerékpáros aerobik oktatók, súlyemelő oktatók várják a vendégeket, továbbá Piloxing torna lesz nők számára, amelyen a pilatest tánclépésekkel, bokszelemekkel ötvözik. Lesz Step Aerobic, TaeBo és Zumba fitness és tornagyakorlatok botokkal.

Helyieknek kedvezmény

Tardoskedden is kedvezményben részesítik a helyi látogatókat. Ha kiváltják az ehhez szükséges igazolványt a községházán, 25 százalékos kedvezményre jogosultak ebben az idényben a fürdőzők. Harminc fokos termálvizes medencékkel várják a pihenni vágyókat. Június 16-ig kizárólag hétvégén 11 és 18 óra között lesz nyitva a termálfürdő. Június 17-től 30-ig hétfőtől péntekig 13 és 18 óra között, hétvégén 11-től 19 óráig üzemel a létesítmény. Júliusban és augusztusban hétfőn 10-től 18 óráig, keddtől csütörtökig 10 és 18 óra között fürödhetnek a vendégek. Péntektől vasárnapig 10-től 19 óráig üzemel a strand. A felnőttjegy 6, a gyermek és rokkantnyugdíjas jegy 4 euró, de van kétféle családi jegy, és ingyenes parkolási lehetőség. A meglévő termálfürdő üzemeltetéséhez a Tardoskedden található geotermikus forrásból nyerik a vizet, ezt használják a medencék és a létesítmények fűtésére. A környék megszépült, korszerű napozóhelyek fogadják a vendégeket.

Margita-Ilona Lévánál

Lévától 6 kilométerre, a Hontvarsány városrészben található a Margita-Ilona fürdőhely, ahol a gyerekmedencét új csúszdával, az úszómedencét biztonságos úszósávokkal látták el. Az érsekújvári strandhoz hasonlóan, itt is található minigolf pálya, amely minden korosztály számára szórakoztató lehetőséget nyújt. A belépőjegy a tavalyihoz viszonyítva 50 centtel emelkedett. ,A medencékben 25 fokos víz van, a gyerekmedencét ennél jobban fűtik. Eredetileg június 15-én nyitott volna a strand, ám a kedvezőtlen időjárás miatt az idényt június 18-án indították. Az Ádám, Éva, Teréz és Ilona nevet viselő medencéken kívül 71 méter hosszú tobogán is található. A belépőjegy felnőtteknek hétköznap 8 euró, hétvégén 9,50 euró, 15 óra után féláron 18 óra után 3 euróért fürdőzhetnek a látogatók, és a lévai térségeli üdülőket is kedvezményes családi belépőjegyekkel várják. Bungalókban, sátrakban nyaralhatnak Margita-Ilonán, a szálláslehetőségek iránt már most nagy az érdeklődés.