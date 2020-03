Zalka Csaba: Az utolsó pillanatban vettünk repülőjegyet

A somorjai Zalka Csaba, a vb-bronzérmes kajak négyes tagja, a komáromi kajakcsapattal Amerikában edzőtáborozott, amikor oda is elért a koronavírus-járvány. A kajakosok jobbnak látták haza térni, így most a komáromi csónakházban töltik a 14 napos kötelező karantént.

A somorjai Zalka Csaba, a vb-bronzérmes kajak négyes tagja, a komáromi kajakcsapattal Amerikában edzőtáborozott, amikor oda is elért a koronavírus-járvány. A kajakosok jobbnak látták haza térni, így most a komáromi csónakházban töltik a 14 napos kötelező karantént.

A csallóközi sportolóval telefonon beszélgettünk a hazaútról, a bezártságról és arról is, hogy lát-e esélyt a tokiói nyári olimpia megrendezésére.

Miért kellett pontosan megszakítani az amerikai edzőtáborozást?

Hallottuk, hogy otthon egyre rosszabb a helyzet. Ekkor Amerikában még nem lehetett ezt érzékelni annyira, mint otthon. Körülbelül három nappal a hazaút előtt kezdtük érzékelni, hogy Amerikában is egyre rosszabb a helyzet. Kezdték bezárni az iskolákat, az emberek is kezdtek bevásárolni és lezárták a fitneszt az ottani csónakházban is. Tudtuk, az fog következni, hogy az egész csónakházat bezárják, így nem fogunk tudni edzeni. A második dolog pedig az volt, hogy hallottuk, a reptereket és a határokat is le fogják zárni. Ezért úgy döntöttünk, hogy hazajövünk amíg lehet, mert itthon nagyobb biztonságban leszünk. A harmadik dolog, hogy ha Amerikában megbetegedtünk volna, akkor azt a biztosító nem fizeti. És ott nagyon drágák az ilyen dolgok.

Zökkenőmentesen ment a hazaút?

Az utolsó pillanatban sikerült vennünk repülőjegyet. Nem volt semmi gond, pedig féltünk mi is tőle. Los Angelesből Isztambulba utaztunk, onnan pedig Bécsbe. Elég hosszú utunk volt, de hál' Istennek, minden rendben volt.



A megérkezés után rögtön a komáromi csónakházba kerültek?

Igen. Bécsből taxival elmentünk a határig, ott átgyalogoltunk a bőröndjeinkkel, és már várt két mikrobusz. Egyből a csónakházba vezettünk, itt mindent elkészítettek, dezinfikáltak, kitakarítottak. Ide bezárkóztunk, és azóta itt vagyunk. Hordják nekünk az ételt, gondoskodnak rólunk, minden rendben van itt.

Hogy telnek a napjaik?

Féltünk tőle, hogy unalmas lesz nagyon, de kibírható. Napi egyszer edzünk, van itt pingpongasztalunk, társasjátékozunk. Együtt nézzük a tévét és a filmeket. Így a csapat azért egyben van. Sokkal rosszabb lenne szerintem, ha mindenki ment volna haza, így, hogy csapatban vagyunk, sokkal jobban ki lehet bírni ezt az egészet.

Mentálisan nem nehéz feldolgozni a bezártságot és az összezártságot?

Nekem annyira nem. Belenyugodtam abba, hogy ez így van, ezt ki kell bírni. Inkább az zavar, hogy kemény felkészülést húztunk egész télen, ami jól is sikerült. Elkezdtünk vízre járni Amerikában, az első két hét után már pont belejöttünk, és akkor ez jött közbe. Nem is tudjuk, hogy lesznek-e egyáltalán versenyek, vagy az olimpia meg lesz-e tartva. Ez aggaszt egy kicsit.



Ön szerint megtartják az olimpiát?

Ha így fog folytatódni, akkor nem nagyon látok arra esélyt, hogy olimpia legyen. Szerintem azért húzzák az időt, és egyelőre azért nem fújják le, mert nagyon sok pénz van benne, ott a szponzorok stb. Ezért próbálják húzni a döntést, ameddig csak lehet.

Tesztelték önöket a koronavírusra, vannak bármilyen tüneteik?

Semmilyen tünetet nem produkálunk. Itt vagyunk már napok óta, és egyelőre mindenki egészséges. Mi is egy cikkben olvastuk, hogy el akarják nekünk intézni, hogy minél előbb leteszteljenek minket, de egyelőre ez még nem történt meg.