Vlček Erik: „Ebben az olimpiában számomra volt valami extraˮ

A Samuel Baláž, Denis Myšák, Vlček Erik, Botek Ádám összeállítású négyes nagy versenyt vívott a harmadik helyért az oroszokkal, akiket végül 12 századdal előztek meg. A sajtótájékoztatón így nem meglepő módon többen közülük elsősorban az izgalmas hajráról és a befutó utáni másodpercekről emlékeztek meg.

A kvartettben rangidős Erik Vlček, aki hatodik olimpiáján negyedik érmét szerezte, elmondta, célba éréskor ő örült a legkevésbé, és még ünneplő csapattársait is megpróbálta kicsit csitítani. „Ebben az olimpiában számomra volt valami extra, és nem kifejezetten csak a nehezítő körülmények miatt. Öten voltunk a négy pozícióra, háziversenyben kellett bebiztosítanom a helyemet a csapatban Zalka Csabival szemben, és ez pszichikailag is nehéz volt. Tudtam, hogy ez lehet az utolsó esélyem arra, hogy még egy érmet szerezzek Szlovákiánakˮ – mondta Vlček.



A négyes tagjai egyetértettek abban, hogy a számban a németek és a spanyolok kiemelkedtek a mezőnyből, így reálisan a harmadik helyet kellett megcélozniuk.

„Amikor beértünk a célba, még nem hittem el a harmadik helyet, nem örültem úgy, mint a többiek, akik jobban látták a végeredményt, mint én. Inkább nem akartam előre örülniˮ – tette hozzá Vlček Erik.



A célba érés utáni pillanatokról Samuel Baláž is megemlékezett. „Amikor beértünk, egyértelműen éreztem, hogy megvan a bronz, ennek megfelelően örülni kezdtem. Aztán Erik kicsit próbált lehűteni – emlékezett vissza nevetve. – Egy pillanatra tényleg kénytelen voltam lehiggadni, de aztán, amikor megláttam a harmadik helyünket a kivetítőn, szuper érzés volt. Én voltam a leghangosabb, nagyot kiáltottam, amikor megláttam az eredményt.ˮ



„500 méteren egyetlen kis hibát sem lehet elkövetni, ebből a szempontból ez nehezebb szám, mint az 1000-es. Egy rossz mozdulat, és a bronzból ötödik, hatodik, vagy akár utolsó hely is lehetett volna – vélekedett Denis Myšák. – Ami szintén érdekes, hogy hiába hosszabb az 1000 méter, a különbségek itt akár még kisebbek lehetnek, mint 500-on. Jó példa erre, hogy öt évvel ezelőtt Rióban is nagyon szoros versenyben előztük meg a cseheket a második helyért zajló harcban.ˮ



Botek Ádám elsősorban a bronzérmet követő ünneplésről és a jövőről beszélt. „Már Tokióban megünnepeltük a srácokkal az érmet. Hazaérve nekem Komáromban is ünnepélyesen gratuláltak, majd a családdal is ünnepeltünk egy jót, szűkebb körben.ˮ



Botek elmondta, hogy természetesen szeretnének ott lenni a szeptember 16. és 19. között megrendezésre kerülő kajak-kenu világbajnokságon Koppenhágában. Egyelőre még a szabadságukat élvezik, de hamarosan újra belevetik magukat a munkába.

