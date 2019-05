Újra a triatlonosoké Somorja környéke

Sorozatban harmadszor is a somorjai x-bionic sphere sportkomplexum és környéke látja vendégül a triatlonosok nem hivatalos középtávú világbajnokságát.

Szombaton 9 órától a sprint- (750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás), vasárnap 9-től a középtávú triatlon számait (1,9 km úszás, 90 km kerékpár, 21,1 km futás) rendezik. Az amatőr sportolókra is gondoltak azonban, a 300 m úszást, 13 km-nyi tekerést és 3 km-es futást a kezdők is teljesíthetik. Ha pedig elfáradnának, számtalan frissítőállomás és kísérőrendezvény várja őket mindkét napon. A sportolók a Csallóközben is körülnézhetnek, a bringások a Somorja–Bacsfa– Felbár–Csallóköznádasd–Bős útvonalat teljesítik, és Bodak előtt fordulnak vissza.