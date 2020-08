Új négyest próbálnak ki Likérék

Ha a két esemény eredményeit összefésülnénk, egyfajta abszolút győztesként nagy eséllyel Denis Myšák nevét „dobná ki a gép”. Myšák előbb az ellenőrző versenyen megnyerte az 1000 és az 500 méteres számot is K1-ben, K2-ben pedig Gacsal Ákossal egy harmadik (1000 m) és egy második hely (500 m) volt a mérlege. Nyitranovákon ehhez egy újabb győzelmet (K1 500 m) és egy újabb ezüstöt (K2 500 m) tett hozzá.

„Denis nagyon komoly, kiugró formában van. Arra számítottam, hogy Botek Ádám meg tudja fogni, Denis azonban a riói olimpiához hasonló formát mutatott” – mondta lapunknak védencéről Likér Péter, a válogatott edzője.

Myšák az utóbbi bő egy évben a vállával bajlódott, amelyet műteni is kellett, most azonban teljes erőben van, amit ki is használnak a kajakosok. „A hét második felében megkezdjük egy új négyes, a Myšák, Samuel Baláž, Zalka Csaba, Botek hajó felkészülési tesztelését, azzal, hogy valószínűleg Myšákot és Balážt is kipróbáljuk vezérevezősként. Látnunk kell, mi a helyzet, milyen a kompatibilitás egy ilyen összetételű hajóban” – magyarázta Likér.

A két fentebb említett verseny alapján a jelenlegi legjobb formában levő kajakosok ülnek egy hajóba (a lábtörése és operációja után már edző Vlček Erik nem indult Zemníken és Nyitranovákon sem). Zalka K1 200 méteren mindkét helyszínen verhetetlen volt, és Botek eredményei – K1 1000-en és 500-on 2., K2 1000-en és 500-on Balážzsal 1. – is tiszteletet parancsolóak. „Egyedül Gacsal Ákosnak nem jött össze a jó szereplés, az összes többi srác helyezése reálisnak mondható a jelen körülményekben” – jegyezte meg Likér.

Ez a legfőbb körülmény pedig továbbra is a bizonytalanság. Mivel néhány ország a járvány miatt nem indulhat külföldi versenyen, a nem olimpiai számok Szegedre tervezett világbajnoksága elmarad – pontosabban a szabályok szerint nem kaphatja meg ezt a statútumot, csak világkupaként jöhet számításba. Hogy ezt megtartják-e, a következő két hétben fog eldőlni.

„Pontosan most, kedden lett volna az első versenyünk Tokióban… De nem foglalkozhatunk sokáig ezzel, kettőt ásítunk, felkelünk, és már vége is van a nyárnak, lassan keresni kell a helyet a téli edzőtáborozásra. Viszont nem tudjuk, milyen lesz a vírushelyzet az Egyesült Államokban, így ezt sem egyszerű megtervezni” – tette hozzá Likér.

Hazai vízen legközelebb augusztus közepén rendeznek kajakversenyt (Inter-kupa, Zemník), majd a hónap végén ugyanott az országos bajnokság következik.