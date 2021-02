Tumma Gergely: „Legalább egy-két jó szezon kell az előrelépéshez”

Tumma ősszel a MOL Arénában is pályára lépett. - Somogyi Tibor felvétele

A nagyszombati Spartak 21 éves, feketenyéki származású védője, Tumma Gergely az ősszel 12 Fortuna ligás mérkőzésen (köztük a DAC ellen a MOL Arénában) kapott lehetőséget csapatában, valamint a szlovák U21-es válogatottban is bemutatkozott. Remekül érzi magát Nagyszombatban, és bár a jövőben kipróbálná magát külföldön, jelenleg csak arra fókuszál, hogy kirobbanthatatlanná váljon a kezdőcsapatból.

Hogyan jutott el a szülőfalujából Nagyszombatba?

A focival az utcán ismerkedtem meg, kezdetben szomszédokkal és barátokkal játszottam. Feketenyéken nem játszottam a helyi csapatban, mivel akkor épp nem volt nekem megfelelő korosztály a községben. Kilencéves voltam, amikor a szüleim elvittek Galántára egy edzésre. Én akkor még kapusként képzeltem el a jövőmet, de a galántai diákcsapat edzője azt mondta, van már egy ügyes kapusa, így nem férnék be a kezdőbe. Így lett belőlem hátvéd, és azóta is csak ezen a poszton játszom. Galántán 12 éves koromig voltam, ekkor egy Spartak elleni felkészülési mérkőzésen megtetszett a játékom az akkori nagyszombati edzőnek. Elmentem próbajátékra, és 13 éves koromban odaszerződtem. Azóta is a klub játékosa vagyok.

Viszont hosszú utat kellett bejárnia, míg bemutatkozhatott a Spartakban a felnőttek között.

Az U13-as csapatból folyamatosan, lépésről lépésre jutottam el az U19-es együttesbe Nagyszombatban. Az U19-es csapat játékosaként már kaptam lehetőséget a felnőttekkel edzeni, és végül kiérdemeltem egy profi szerződést. Ezután közel egy évig kölcsönjátékosként Kassán szerepeltem.

Hogyan esett pont Kassára a választás?

Tudni kell, hogy az U19-es korosztályt elhagyva az átlépés a felnőttcsapatba sosem egyszerű. Ezért a szüleimmel és az ügynökömmel egyetértésben úgy gondoltam, hogy az lenne a legjobb számomra, ha a II. ligában gyűjtenék tapasztalatot, és így erősebben térhetnék vissza Nagyszombatba. Be is vált a kassai kölcsönjáték, hiszen elkezdtem a felnőttek között játszani. Kellemesek az emlékeim Kassáról, jó csapatunk volt ott, az öltözői hangulat is remek volt, sok barátot szereztem.

Most viszont már a Fortuna Ligában, nagyszombati színekben gyűjti az értékes tapasztalatokat. Az őszi szezonban összesen 12 bajnokin kapott szerepet, fogalmazhatunk úgy, hogy már majdnem alapember?

Élvezem az edző bizalmát. Nekem ez volt az álmom, hogy bekerüljek az első csapatba. De ez még mindig jóformán semmit sem jelent, én minél több meccset szeretnék lejátszani, hogy tovább fejlődhessek. Nem olyan könnyű dolog ez, hiába játszottam le mostanában pár meccset, azért nagy a konkurencia a csapatban. Minden edzésen és mérkőzésen bizonyítani kell, a felkészülési időszakban is mindig a maximumot kell nyújtanom. Eleve 4-5-en vagyunk a posztomra, és azt sosem tudhatom, hogy nem hoznak-e egy újabb játékost riválisnak.

Belső védőként mindegy az ön számára, hogy milyen rendszerben játszik a csapat? Az ősz folyamán ugyanis két és három belső védős rendszerben is kipróbálta magát.

Egyik rendszer sem okoz problémát, de természetesen a két belső védős játékot szeretem jobban, mert világéletemben azt játszottam, jobban hozzá vagyok szokva. Jobblábas vagyok, általában jobb oldalról játszom, de ha a helyzet úgy hozza, bal oldali belső védőként is szerepelek. A bal lábam nem olyan jó, és volt néhány olyan hibám a szezon során, amit konkrétan emiatt követtem el a meccseken, de ez is segíthet a jövőben, ebből is tanulni kell. Sok olyan dolog van, amiben még fejlődnöm kell.

Továbbra is az az elsődleges célja, hogy Nagyszombatban minél több meccsen, stabil alapemberként játsszon. Mi lehet a következő lépés?

Ha sikerülne stabilan lejátszanom 1-2 évet ezen a szinten, biztosan lesz lehetőségem feljebb lépni. Szeretnék egyszer külföldre igazolni. Ami a jövőmet illeti, van egy reális meg egy álomszerű célom. A reális az, hogy a cseh, a lengyel vagy akár a magyar bajnokság egyik erősebb csapatába szerződjek, és ott fejlődjek tovább. Ha ott is sikerülne bizonyítanom, akkor a Premier League-ben szeretnék játszani, de tisztában vagyok vele, hogy ez még nagyon messze van.

Múlt ősszel a szlovák U21-es válogatottban is bemutatkozott, ez mit jelentett az ön számára?

Fantasztikus élmény volt. Korábban az U16-, 17-, és 18-as válogatottban is szerepeltem, de utána sajnos az U19-es csapatba nem kerültem be. Keményen dolgoztam és összpontosítottam, hogy visszatérhessek, és ez szerencsére sikerült. Eddig két meccset játszottam az U21-es válogatottban (Grúzia – 1:2, Liechtenstein, 6:0 – a szerk.), valamint Franciaország ellen is behívtak, de akkor nem léptem pályára.

Úgy érzi, hogy Nagyszombatban a megfelelő helyen van?

Jelenleg nem hiszem, hogy csapatot kellene váltanom, nem mutattam még olyan teljesítményt ehhez. Volt pár jó meccsem, de folyamatosan ezen a szinten kell játszanom. Nem egy-két jó meccsre, hanem inkább egy-két jó szezonra van szükségem, csak aztán gondolkodhatok klubváltásban. Nagyszombatban jó és erős csapatunk van, amely jobb eredményekre is képes. Be akarunk kerülni a felsőházba, aztán pedig megcélozni az európai kupaszereplést érő 3–4. helyet.

Tumma Gergely Született: 2000. február 10-én, Galántán

Posztja: középhátvéd

Magassága: 190 cm

Szezonbeli mérlege: 12 mérkőzés/1 gól/1 piros lap

Klubjai: Galanta (2012/ 13), Trnava (2013–, közben FC Košice (2019/20 kölcsönben)