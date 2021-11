Tudjuk kivel száll ringe Boráros Gábor, Végh Attila és Rytmus

A küzdősportok világában egyre gyakoribb, hogy sportolók csapnak össze hírességekkel - nem olyan rég számoltunk be Mike Tyson közelgő boxmeccséről, mely során egy youtuber ellen lép majd ringbe. Nem kellett sokat várni, hogy Szlovákiában is megrendezzék az első olyan gálát, ahol pár ember kivételével kizárólag amatőr, sportkarrierrel nem rendelkező hírességek mérik össze tudásukat.

A Fight Night Challenge szerda esti sajtótájékoztatóján kiderült, hogy ki kivel száll majd a ringbe. A következő bunyókat láthjatjuk majd december 27-én:

Végh Attila VS. Emanuel Newton

Patrik „Rytmus” Vrbovský VS. Boráros Gábor

Moloch VS. Laky Royal

Čis T VS. Frayer Flexking

Jakub Gazdík VS. Denis Farkaš

Michal Plesník VS. Erik Tlkanec

A gálaest main eventje természetesen a Végh - Newton meccs lesz, tekintve, hogy mindkét sportoló Bellator-bajnok.

Egész életemben küzdősportoltam, mindig arról álmodtam, hogy boxban is felmérjem a tudásom. Erről már két éve is beszéltünk, ám akkor bejött a járvány, ami miatt nem lehetett megrendezni a meccset. Most alkalmam lett egy velem egyenrangú ellenféllel ringbe szállni, akivel már kétszer is bunyóztam. 27-én kiderül, hogy ki a jobb.