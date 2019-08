Trónfosztásra készül a bombaerős Dortmund

23 éve fordult elő legutóbb, hogy a Borussia Dortmund megnyerte a hazai Szuperkupát, majd a szezon végén bajnoki aranyéremnek is örülhetett. Azóta az észak-rajna-vesztfáliai klub vagy bajnok lett (2002, 2011, 2012 – utóbbi két alkalommal kikapott a szezon első címmérkőzésén) vagy Szuperkupát nyert (2013, 2014 – ekkor a második helyen végzett a Bundesligában). Talán 2019–2020 lesz a vízválasztó: a csapat az első trófeát máris begyűjtötte, és simán, 2–0-ra verte a Bayern Münchent. De vajon mit lehet levonni ebből a mérkőzésből, mire lehet képes a Dortmund a Bundesliga két hét múlva rajtoló idényében?

23 éve fordult elő legutóbb, hogy a Borussia Dortmund megnyerte a hazai Szuperkupát, majd a szezon végén bajnoki aranyéremnek is örülhetett. Azóta az észak-rajna-vesztfáliai klub vagy bajnok lett (2002, 2011, 2012 – utóbbi két alkalommal kikapott a szezon első címmérkőzésén) vagy Szuperkupát nyert (2013, 2014 – ekkor a második helyen végzett a Bundesligában). Talán 2019–2020 lesz a vízválasztó: a csapat az első trófeát máris begyűjtötte, és simán, 2–0-ra verte a Bayern Münchent. De vajon mit lehet levonni ebből a mérkőzésből, mire lehet képes a Dortmund a Bundesliga két hét múlva rajtoló idényében?

Az biztos, hogy a bajnok nem tette oda magát az átigazolási időszak eddigi időszakában, és ugyan a BVB igen aktív volt a piacon, mégis az a furcsa helyzet állt elő, hogy ha valaki három hónap lakatlan sziget után visszatérve rátekintett a kezdőcsapatokra, mindössze egyetlen változást láthatott: a dortmundiaknál a Hoffenheimtől érkezett Nico Schulz kapott játéklehetőséget (a másik oldalon csupán a hajrá tíz percére állt be a világbajnok francia Benjamin Pavard).

A mérkőzés vegyes képet mutatott, a bajorok ugyan többet birtokolták a labdát, a kontrákra építő Dortmund azonban jól élt az ellencsapásaival, és Paco Alcácer, valamint Jadon Sancho góljaival megszerezte a győzelmet.

„Láthattuk, mi történik, ha ennyire szűk a keretünk” – nyilatkozta a meccset követően Robert Lewandowski, aki nem először fejezte ki elégedetlenségét amiatt, hogy nem sikerült erősíteni a nyáron. „A cserepadon lévő játékosaikban komoly potenciál rejlik, de nekünk olyan labdarúgókra van szükségünk elsősorban, akik már készen állnak, akik azonnal lendületet adnak és segíteni tudnak. Dühös vagyok, mert saját magunkat vertük meg a túl sok egyszerű hibával.”



A tavalyi ezüstre lehet építeni

Hogy mégis milyen elképzelésekkel vág neki a Dortmund a bajnokságnak, arról Michael Zorc egy Weltnek adott interjúban beszélt bővebben. A sportigazgató szerint az előző idény egy csodálatos szárnyalással indult, és egy koppanással ért véget, de az a tény, hogy tíz év után ismét ilyen szoros lett a befutó és minden idők második legtöbb pontot gyűjtött ezüstérmeseként az utolsó fordulóig nyitottá tették a bajnoki címért folytatott harcot, jó alap lehet a folytatásra.

„Legalább meg kell próbálnunk a határainkat kitolni, és még magasabbra törni. Ezért mondtuk ki nyíltan, hogy versenyben akarunk lenni a bajnoki címért. A legfontosabb, hogy túllépjünk a Bayern Münchenen” – mondta.

A pályafutása során csak Dortmundban futballozó, Bajnokok Ligája-győztes, kétszeres bajnok, hétszeres válogatott egykori középpályás abszolút nyugodtnak érzi magát az átigazolások tekintetében. Ugyan Christian Pulisic, Sebastian Rode és Abdou Diallo távozott, de Mateu Morey (Barcelona), Mats Hummels (Bayern München), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) és Nico Schulz (Hoffenheim) érkezésével ha lehet, még stabilabbá vált a csapat.

„Minden évben nyugodt vagyok. Egy évvel ezelőtt teljesen más helyzetből vágtunk neki az idénynek, akkor egy gyengébb teljesítménnyel megszerzett 4. hely után döntöttünk úgy, hogy kicsit építkezünk, és új emberekkel indulunk harcba. Erre az alapra szeretnénk építeni idén. Ezenkívül Christian Pulisic korai eladása már magasabb szintű tervezésre adott lehetőséget, hiszen tudtuk, mekkora lehet a kiadásunk. Ezért is különleges, hogy Julian Brandt és Nico Schulz személyében két német válogatott játékost is meg tudtunk szerezni.”



Hummels visszatér

A nyár egyik meglepetése Mats Hummels szerződtetése volt, a 70-szeres válogatott világbajnok védő 2008 és 2016 között 325 tétmérkőzést vívott a Dortmund színeiben, majd három szezont lehúzott a Bayernben, és a nyáron 37 millió euróért tért vissza.

„Évek óta nagyon jól ismerjük egymást, tökéletesen tudtuk, mit kaptunk, amikor szerződtettük. A sportforma mellett számítunk a vezetői képességeire is, biztos vagyok abban, hogy nem kell sok idő ahhoz, hogy tökéletesen beilleszkedjen a csapatunkba. Ilyen igazolások után nem is tehettünk mást, ki kellett jelentenünk, hogy a bajnoki aranyérem a cél. Ráadásul ez a kívánság a játékosainkban fogalmazódott meg elsősorban, hiszen tavaly 21 forduló után is mi álltunk az élen.”

Schürrlére nem tart igényt a Dortmund

Továbbra sem tart igényt világbajnok játékosára, André Schürrlére a Borussia Dortmund, amely ezúttal az orosz Premjer Ligába adta kölcsön. A 28 éves játékos a Mainz, a Leverkusen, a Chelsea és a Wolfsburg után 2016 júliusában került Dortmundba, ahol az első szezonjában 15 bajnokin kétszer, majd 2017–2018-ban 18 meccsen egyszer volt eredményes, így tavaly a német klub úgy döntött, kölcsönadja a Fulhamnek. Az angol csapatban hiába szerzett hat gólt 24 bajnokin, végül a londoniak kiestek a Premier League-ből. Schürrle visszatért Dortmundba, de a 2014-es világbajnoki döntőben gólpasszt adó futballistával nem számol az anyaklubja, amely ezúttal is nyitott volt a kölcsönajánlatokra. Végül a Szpartak Moszkva lett a befutó, az orosz klub egy idényre vette kölcsön. Aki igazán nagy fogás lenne Münchenben

Benjamin Pavard és Lucas Hernández megszerzésével a Bayern a védelmét már megerősítette, azonban James Rodríguez, Franck Ribéry és Arjen Robben távozásával a támadósor eléggé meggyengült. Ezen a problémán segíthetne Leroy Sane érkezése, a hírek szerint a német bajnok már megállapodott a Manchester Cityvel, azonban a fizetése ügyében még nem jutottak döntésre a felek. „Ha létrejön ez a transzfer, akkor a Bayern egyértelmű jelzést ad a vetélytársaknak, különösen nemzetközi szinten. Az erősítéshez sok pénz kell, márpedig Robben és Ribery után a klubnak egy hasonló kategóriájú, Sané-típusú játékosra van szüksége” – nyilatkozta Ottmar Hitzfeld, a bajorok egykori edzője. Hasonlóképpen vélekedett Lothar Matthäus is: „Sanéval egy nagyon jó német válogatott labdarúgó térne haza, aki talán a klubtörténet következő sikerfejezetét írná. Sané nem boldog Manchesterben, nem kap elég játéklehetőséget. Ugyanazzal a problémával küzd, mint annak idején Jadon Sancho, aki mert lépni, és láthatjuk, mire vitte Dortmundban.” Szuperkupa

Borussia Dortmund–Bayern München2–0 (0–0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 81 356 néző. Vezette: Siebert

Borussia Dortmund: Hitz – Piszczek (80. Wolf), Akanji, Toprak, N. Schulz – Witsel, Weigl – Sancho (81. Bruun Larsen), Reus, Guerreiro (75. Hakimi) – Paco Alcácer.

Bayern München: Neuer – Kimmich, Süle, J. Boateng, Alaba (70. R. Sanches) – Goretzka, Thiago Alcántara (80. Pavard), Tolisso – Th. Müller (66. Davies), Lewandowski, Coman

Góllövők: 48. Paco Alcácer, 69. Jadon Sancho

Letelt az improvizáció ideje

A Frankfurter Allgemeine Zeitung elemzésében azt írta, hogy amíg a tavalyi Dortmund egy támadásra sokat adó, azonban a védekezésben több hibát elkövető csapat volt, addig az idei igazolások azt mutatják, Favre edző végre megtalálhatja az ideális védősort. Mert ugyan Thorgan Hazarddal és Julian Brandttel az elmúlt évek két legígéretesebb támadó középpályása érkezett, mégis a védelem lesz az, amely végre összeáll Mats Hummels és Nico Schulz segítségével. „Hummels az az építőelem, amely hiányzott tőlünk tavaly” – jellemezte válogatott társát Sebastian Kehl.

A Kicker kiszámította, hogy Favre csapata az elmúlt szezonban összesen 21 különféle négyvédős felállásban szerepelt, azonban a két válogatott hátvéd érkezésével az állandó improvizáció ideje valószínűleg véget ér. Hummels mellett Manuel Akanji lesz a másik középső védő, bal oldali védőként Schulz, jobb oldalon pedig (az ellenféltől függően) a gyors Achraf Hakimi vagy a tapasztalt Lukasz Piszczek kap majd lehetőséget.

Roman Bürki kapus nem véletlenül jelentette ki: „Ez a legjobb csapat, amelyben valaha is szerepeltem.”



A bátraknak megérhet 50 eurót

Michael Zorc szerint a nem éppen szószátyárságáról híres Lucien Favre edző egyetért a 2019/2020-as célokkal. „Nem hiszek abban, hogy a klubvezetés kitűzi a célt, a többiek pedig némán követik azt. Mindennek összhangban kell lennie. Nem lesz semmi gond, ha nem leszünk bajnokok. Ugyanakkor abszolút jogosnak érzem a tavalyi teljesítmény után, hogy ezt várjuk el magunktól. Az új igazolások pedig plusz stabilitást adtak nekünk.”

Szerinte a fő rivális a Bayern München lesz, de nagyon kíváncsi lesz arra, hogy mire képes az RB Leipzig az új edző, Julian Nagelsmann irányításával, és látva a tavaszi teljesítményt, a Leverkusentől is sokat vár.

És akkor még ott a Bajnokok Ligája, amelyben 2013 óta (amikor a Bayern 2–1-re verte a Dortmundot) nem akadt német döntős. „Az angol és a spanyol klubok egy lépéssel előttünk állnak, a Bajnokok Ligája és az Európa-liga eredményei nem hazudnak. Másrészt akadnak azért ellenpéldák is: az Ajax mindenféle extrém befektetés nélkül lett elődöntős, azaz egy kis szerencsével bármi lehetséges. A hollandoktól amúgy is példaértékű volt látni, milyen bátran és lelkesen futballoztak.”

Arra a kérdésre, hogy szerinte érdemes-e feltenni 50 eurót a Dortmund aranyérmére, Zorc viccesen annyit válaszolt: „Nem vagyok befektetési tanácsadó, de ha az ember szereti a kockázatot, akkor hajrá!”