Török–magyar: Marco Rossinak 15 játékosa hiányzik

A magyar válogatottra a következő három hónapban összesen hat mérkőzés vár a Nemzetek Ligája másodosztályának tekinthető B divíziójában. Mai ellenfelén kívül Szerbia és Oroszország található még a csoportban, utóbbival vasárnap a Puskás Arénában találkozik a nemzeti csapat.



A csoportban mindenki mindenkivel kétszer találkozik. Októberben és novemberben egyaránt két-két mérkőzés vár a csapatokra a Nemzetek Ligájában, Magyarországra pedig ezen kívül legalább még egy meccs, a bolgárok elleni Eb-pótselejtező.

Elfogytak a védők

Marco Rossi szövetségi kapitánynak komoly fejfájást okozhat a kezdőcsapat összeállítása a törökök ellen, elsősorban a védelemben nagy a gond: miután az elmúlt napokban betegség vagy sérülés miatt Korhut, Baráth, Hangya, Botka, Tamás és Gazdag is kikerült a keretből, szerdán kiderült, hogy Bolla Bendegúz és Bese Barnabás is harcképtelen. Az olasz szakember hangsúlyozta, hogy egyikük esetében sem a koronavírus a kimaradás oka, hiszen mindannyiuk tesztje negatív lett.



Így már csak öt védő maradt a teljes keretben: Fiola, Lang, Orbán, Szalai Attila és Kecskés – közülük Orbán egyáltalán nincs játékban, Szalai mindössze egyszeres válogatott, míg Kecskés most debütálhat nemzeti színekben. Ráadásul Fiola Attila maradt az egyetlen klasszikus értelemben vett szélső védő a keretben.



Azt is nehéz megjósolni, hogy a középpályán kinek szavaz bizalmat Rossi, Szoboszlai Dominik és Nagy Ádám mellett akár Kalmár Zsolt, vagy a szintén debütálásra készülő Schäfer András is lehetőséget kaphat.



A támadósor összeállításában már könnyebb dolga van az olasz szakembernek: a rutinos Szalai Ádám (ő viseli majd a kapitányi karszalagot), valamint a tavasszal stabil Bundesliga-játékossá váló Sallai Roland szinte biztosan a kezdőcsapatban kap helyet. Rajtuk kívül pedig egy régi ismerős is visszatért a válogatotthoz – Nikolics Nemanja is ott van a keretben, aki utoljára 2018 márciusában viselte a címeres mezt.

A törökök az erősebbek

Marco Rossi kiemelte, nagyjából 15 olyan játékos van, akit ilyen vagy olyan okból nélkülöznie kell, és azt is elismerte, hogy a török válogatott papíron sokkal erősebb, mint a magyar. „Nehéz helyzetben vagyunk, de szeretném, ha pozitívan állnánk hozzá a soron következő meccsekhez. A magyar emberek sokszor pesszimisták, most lelkesedést és küzdelmet várok a játékosoktól, és azt szeretném, ha a kezdő sípszótól a lefújásig küzdenének.ˮ



A törököknél nem lesz komolyabb hiányzó – a védelmet várhatóan Caglar Söyüncü (Leicester City) irányítja majd, a játékmester pedig Hakan Calhanoglu (AC Milan) lesz.

Változó lebonyolítás

Az egyes divíziók csoportjainak győztesei feljutnak az eggyel magasabb divízióba, míg az utolsók eggyel lejjebb csúsznak.

Az A divízió négy csoportgyőztese egy minitornán (elődöntő és döntő) küzd meg a végső győzelemért. Az előző kiírást Portugália nyerte, amely a döntőben 1:0-ra diadalmaskodott a hollandok ellen. Akkor a Nemzetek Ligájának még komolyabb tétje volt, hiszen a 2018/19-es kiírásban még négy csapat is kijuthatott az Eb-re ezen a sorozaton keresztül. Ezúttal ez kicsit másképp lesz, a részletekkel keretes írásunkban foglalkozunk.



A Törökország–Magyarország mérkőzés 20.45-kor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti. A találkozót a sivasspori stadionban rendezik, zárt kapuk mögött.

Nemzetek Ligája: már nincs akkora tét A 2022-es katari világbajnokságra Európa 13 csapatot delegálhat, ebből 10 hely a hagyományos vb-selejtezők tíz csoportgyőztesének jár. A fennmaradó három helyért 12 csapat száll harcba: a tíz csoportmásodik, valamint két csapat a Nemzetek Ligájából. A szóban forgó két csapat a Nemzetek Ligájából a sorozat összesített rangsorának két legjobb csoportgyőztese lesz, amely a hagyományos úton nem jutott ki a világbajnokságra vagy nem érte el a pótselejtezőt jelentő második helyet sem a selejtezőcsoportjában. A tizenkét csapat három négycsapatos minitornán (elődöntő és döntő) küzd meg egymással, a három tornagyőztes kijut a világbajnokságra.

Az UEFA közleménye szerint a Nemzetek Ligájának egyik legfontosabb célja, hogy csökkentse a tét nélküli, barátságos nemzetközi mérkőzések számát.