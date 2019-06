Több mint kétszázan az egészségért

– Ami a számokat illeti, összesen száznegyvennégy felnőtt versenyzett, érdekesség, hogy öt kilométeren több volt a nő, mint a férfi, a gyengébb nem nyert 44:41-re. Sok új arc tűnt fel körünkben. Mindkét táv győztese – 10 km-n Román Róbert, 50 km-n Mészáros Kristóf – nagyon jól futott, amiről a célban elért időeredmények is árulkodnak. A nők között a rövidebbik távon Zdenka Hezká, a hosszabbikon Straka Alföldy Mónika, a volt élvonalbeli labdarúgó és hodosi edző, Straka Gábor felesége volt a leggyorsabb. A legnagyobb öröm számomra, hogy két unokám is futott, s a kisebbikkel én is megtettem az ő távját. Köszönet feleségemnek, aki a történések mozgatója volt, társaimnak a Toprun futószakosztályunkból, és mindenkinek, aki tett valamit az egészségért szervezett futásunkért. Soha nem volt még ennyire jó visszhangja a versenynek, a sok új futó is elégedetten távozott, igyekeztünk mindenki kedvében járni, hogy kiszűrjük a korábban felbukkant bakikat.”

V. MÁJUSI FUTÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT, Nyárasd – 5 km, férfiak: 1. Mészáros Kristóf 17:52, 2. Brinzik Máté 19:31, 3. Holzhei Dávid 20:00; nők: 1. Zdenka Hezká 22:30, 2. Sőregi Ági 22:37, 3. Eva Kolarovská 23:41.

10 km, férfiak: 1. Román Róbert 39:12, 2. Hodossy Péter 39:59, 3. Pavol Belovič 40:00; nők: 1. Straka Alföldy Mónika 44:27, 2. Nagy Anita 50:40, 3. Horváth Etelka 51:36.