Telt házat vár és nyerni akar a DAC

A sárga-kékek a krakkói Cracoviát búcsúztatták az első selejtezőkörben, Dunaszerdahelyen 1:1 lett az eredmény, Krakkóban ugyanígy végződött a rendes játékidő, de a hosszabbításban egy 2:2-es döntetlennek köszönhetően idegenben lőtt több góllal a DAC jutott tovább.

A dunaszerdahelyi együttes ezután a Fortuna Liga idénynyitóján a végjátékban harcolta ki a három pontot Aranyosmaróton.

„Krakkóban 70–80 percig, Aranyosmaróton 30 percig játszottunk jól, vagyis az elmúlt két mérkőzésen 100–110 perc jó focit produkáltunk. A Cracovia ellen a lelkierőnket is megmutattuk, taktikai szempontból is jók voltunk, és az erőnlétünk is remek. Aranyosmaróton jól kezdtünk, de az ellenfél szerzett vezetést, aztán szerencsénk is volt, és Jedlička is több ziccert védett. De megint csak megmutattuk, milyen tartása van a csapatnak” – nyilatkozta a meccs előtti sajtótájékoztatón Peter Hyballa, a DAC edzője.

„Az Atromitosz egy kompakt csapat, nekünk is szervezetten kell játszanunk csütörtök este. Az ellenfelünk stílusa kicsit hasonlít a krakkói Cracoviáéhoz, támadásban 4-2-3-1-et, védekezésben 4-4-2-t játszanak. Akarunk egy-két gólt rúgni, és bízunk benne, hogy Jedlička nem fog gólt kapni. Jól kezdtük a szezont, telt házat várunk, nyerni akarunk” – fogalmazott Hyballa.

Hyballa kontra Anasztasziu A két vezetőedző, Peter Hyballa és Jannisz Anasztasziu már találkozott egymással ellenfélként, a holland Eredivisie 2016/17-es szezonjában Hyballa a NEC Nijmegent, Anasztasziu pedig a Roda Kerkradét irányította. Az egymás elleni mérleg Hyballának kedvez, a NEC idegenben 1:0-ra, hazai pályán pedig 2:0-ra verte a Rodát.

A DAC már három tétmérkőzésen túlvan a szezonban, az Atromitosznak ez lesz az első tétre menő összecsapása az idényben, mivel a görög bajnokság csak augusztus végén kezdődik.

„Egy év után már ismerhetik a stílusomat, szerintem előny számunkra, hogy mi már komoly meccseket játszottunk. Utálom a felkészülési mérkőzéseket, azok csak olyan álmeccsek, én a kemény edzéseket és a kemény meccseket szeretem. Most egy kicsit kevesebbet tudunk edzeni, ami a cserejátékosoknak nem túl szerencsés, de a többiek erőnléte a mérkőzésekből jön” – jegyezte meg Peter Hyballa.

A lengyelországi visszavágó után elköszönt a csapattól a hátvéd Ľubomír Šatka, Aranyosmaróton már Dominik Kružliak mellett Danilo Beszkorovajnij szerepelt a védelem tengelyében, de a játékán látszott, hogy még szoknia kell a DAC stílusát, Hyballa a második félidő közepén le is cserélte.

„Mindenki azt hiszi, hogy Danilót azért cserélték le, mert rosszul játszott, de ő egy nagyszerű játékos, akinek csak meg kell szoknia a stílusunkat, mert Nagymihályban egészen más rendszerben játszott. Mi, akik már ismerjük ezt a stílust, azzal segíthetünk az újaknak, hogy sokat kommunikálunk velük” – magyarázta a jobbhátvéd Kristián Koštrna.

„Kiegyenlítettek az esélyek, jól kielemeztük az ellenfelet – tette hozzá Koštrna. – Remélem, hogy győzni tudunk, jó eredménnyel tudunk utazni Görögországba. Mindenki fitt, kipihent, a fő az, hogy fejben ott legyünk.”