Szoboszlai bízik a szurkolókban

„Most még nem izgulok, viszont kíváncsi leszek, hogy szombaton, amikor elindulunk a hotelből a stadionhoz, hogyan fogom érezni magam. Addig kihasználom az időt, hogy nincs bennem izgalom – válaszolta elsőként Szoboszlai, majd beszélt arról is, hogyan küzdött meg azzal, hogy a részben hazai rendezésű 2021-es Európa-bajnokságról lemaradt. – Mentálisan ott nem voltam a topon, hiszen egy hazai Eb-t kellett kihagynom. Egy olyan csoportban voltunk, ahol nagy öröm volt játszani. Ez adott nekem egy löketet, amitől még erősebb lettem. Ezért is tudok most itt lenni” – mondta a Liverpool 23 éves középpályása.

Első angliai szezonja kapcsán hozzátette, hogy ugyan sosem elégedett magával, de el tudja fogadni a teljesítményét, viszont a következő idényben ennél jobbat szeretne nyújtani.

Szoboszlai Dominik Szalai Ádám visszavonulása után kapta meg a magyar nemzeti tizenegy csapatkapitányi karszalagját. Ha a következő napokban nem történik semmi váratlan, akkor ezzel a tisztséggel egy rekordot is megdönthet. „Két-három napja tudtam meg, hogy én leszek az Eb-történelem legfiatalabb csapatkapitánya. Nagyon jó érzés, nagy megtiszteltetés és Marco Rossinak is jár a köszönet a részemről, hogy megbízott bennem és megadta azt a lehetőséget, hogy csapatkapitányként vezethessem a válogatottat” – beszélt a tőle megszokott higgadtsággal a különleges helyzetről az utánpótlásban az édesapja vezette Főnix Goldban, a Videotonban, az MTK-ban, majd végül a Salzburgban pallérozódott futballista.

„Én személy szerint addig mennék, ameddig csak lehet. Ez lehet, kicsit bután hangzik, de ki kell használnunk mindent, amiben jók vagyunk. Úgy gondolom, hogy a csapategységben és küzdésben kifejeztetten azok vagyunk. Már elmondtam a csapatnak is, hogy mindenki úgy menjen bele a tornába, hogy nincs vesztenivalónk – nyilatkozta diplomatikusan az esélyeikről a középpályás, aki szerint ha megfelelően vágnak neki a mérkőzéseknek, akkor nagy dolgokra lehetnek képesek. Szeretnék felidézni a 2016-os pillanatokat, amikor a mérkőzések előtt együtt vonultak a szurkolók a franciaországi városokban és a csoportból való továbbjutás után szinte megállt az élet Budapesten. – Természetesen segít minket, ha a szurkolóink mögöttünk állnak. Ezt már sokszor láthattuk. A szemem előtt van az a franciaországi kép, hogy mennyi magyar ember volt az utcákon. Ha ugyanazt meg tudnánk csinálni, vagy azt felülmúlni, az elég nagyot dobna rajtunk. Nekem is és a többieknek is sokat segítene az a hangulat” – üzent a szurkolóknak Szoboszlai, aki a jegyek számától függetlenül bízik benne, hogy az ügyes magyar drukkerek a lehető legtöbben bejutnak majd a németországi stadionokba.

A magyar válogatott szombaton 15 órától Svájc ellen kezdi meg Európa-bajnoki szereplését, majd Németországgal és Skóciával csap össze az A csoportban.