Szlovákia 2:0-ra vezet az első nap után

A pénteki első mérkőzésen a szlovákok második számú játékosa, Karolína Schmiedlová a britek elsője, Heather Watson ellen lépett pályára.

Schmiedlová azonnal brékkel kezdett, bár ebben nyakig benne volt Watson is, hiszen már az első játékban három ki nem kényszerített hibát ütött. Ha nagy nehezen is, de ez után Schmiedlová tudta tartani az adogatását a nagyon hosszú, majd 10 perces gémben, így 2:0-ra ellépett az ellenfelétől. A második adogatójátékát már behúzta a világranglista 74. helyén álló angol — 2:1. 26 perc játék után döntetlen volt az állás, Watson ha nem is könnyedén, de elvette Schmiedlová adogatását.

Az első 5 játék nem a biztos adógatásokról szólt. Az 5. gémben Watson ismét elvesztette a szerváját, és Schmiedlová a 4:2-ért játszott, és be is húzta azt.

Meglepő módon a brit szurkolók voltak többségben az alig félig telt NTC Arénában, de a szlovák kemény magnak egy dobnyi előnye volt, így mégis ők voltak a hangosabbak. Heather Watson teljesen szétesett az első szett végére, a könnyebb lecsapásokat is elrontotta. 50 perc játék után Schmiedlová kihasználta a második játszmalabdáját, ezzel 6:2-re övé lett az első szett. Az első játszmában Watson 27 ki nem kényszerített hibát ütött, míg Schmiedlovánál ez a szám csak 10 volt.

A második jászma elejére sem sikerült összeszednie magát a britek első számú játékosának, egy kettős hibával indított, majd 40:15-re simán bukta a szerváját. Schmiedlová a meccs ezen fázisában remekül játszott, jól mozgatta az ellenfelét, hosszú labdáit rendre a vonalhoz közel ütötte, és rövidítései is bejöttek.

Egy földhöz vágott lila ütő lett az eredménye annak, hogy Watson 40:15-ről sem tudta brékelni a szlovák teniszezőt, így Schmiedlová a második játszmában már 3:1-re vezetett. Ez után mindkét teniszező számára könnyebb adogatójátékok következtek, egészen a kilencedik játékig, amikor 5:3-nál Watsonnak a meccsben maradásért kellett adogatni. Schmiedlová ennek megfelelően agresszívan játszott, el is jutott három meccslabdáig, és Watsonnak ugyan az első kettőt még sikerült hárítania, ám a harmadikat már elbukta. Ezzel Karolína Schmiedlová 6:2, 6:3-ra megnyerte a meccset, és begyűjtötte Szlovákiának az első pontot.

„Nagyon örülök, nagyon akartam nyerni, hiszen a Fed-kupában nem megy annyira a játék. Már az edzéseken is jól játszottam, de a meccs mindig más. Nem játszottam eddig sok mérkőzést mostanában, így nem tudtam, hogy mit várhatok magamtól, de örülök, hogy jól játszottam, és meg tudtam verni Watsont. Játszottam már vele különbőző tornákon, így tudtam, mit várhatok tőle, de a Fed-kupa egészen más, hiszen egy gyengébb játékos is fel tudja magát hergelni egy magasabb szintre. Watson kicsit agresszívebb volt, mint vártam, de örülök, hogy így is jól tudtam menedzselni a mérkőzést. Nagyon jól szerváltam ma, az adogatásaim kritikus helyzetekben sem hagytak cserben, aminek örülök, mert amikor kicsit lassabban ütöttem meg a szervát, nagyon erős ritörnöket adott. Azt hiszem, ez volt a legjobb teljesítményem a Fed-kupában eddig a karrieremben” — mondta Schmiedlová a meccs után. A második mérkőzésen a szlovákok egyes számú játékosa, Viktória Kužmová Harriet Dart ellen lépett pályára, a mérkőzés lapzártánk után ért véget.

A másdoki mérkőzésen a szlovákok egyes számú játékosa, Viktoria Kužmová Harriet Dart ellen lépett pályára, a két játékos között majdnem 80 helyezés volt a különbség Kužmová javára ennek ellenére az első szettben Dart remekül tartotta a lépést a szlovákkal. Itt már a jó adógatójátékon volt a hangsúly, hiszen az első 10 játékban csak egy bréklabda volt, az is az angolnak. A 12 játék óriási csatát hozott, Kužmovának két bréklabdája is volt, de Dart mindkettőt hárítani tudta, így következett a rövidítés. Itt a brit lány volt a magabiztosabb, végig Kužmová előtt járt egy lépéssel, és 6:3-ra behúzta a rövidítést.

A második szett vicces közjátékkal kezdődött: mindkét játékos ugyanarra a térfélre akart felállni, végül Dart mosolyogva átsétált a másik oldalra. A második szett első játékában ugyan Kužmová eljutott bréklabdáig, de a játék így is a britté lett. Ahogy az ötödik is, pedig itt Kužmovának két bréklabdája is volt. A következő játékban Kužmová ötször volt előnyben, mire sikerült lezárnia a gémet. Nagyon fontos volt számára ez a játék, ha itt Dart brékelni tudott volna, valószínűleg a meccset is megnyeri. Ehelyett a Kužmová brékelt nagyon fontos pillanatban, így 4:3-as szlovák vezetéssel fordultak rá a második szett célegyenesére. Végül Kužmová a végét könnyedén behúzva, 6:3-ra nyerte a szettet. Így jöhetett a döntő játszma, amelyet lendületesen kezdett Kužmová, percek alatt elhúzott 3:0-ra. Dart fáradni látszott. A harmadik játék után a brit ápolási szünetet kért, és szegényt még az ág is húzta: elesett amikor futott az egyik labdáért, azért az adogatását hozza, így még maradt számára egy halvány reménysugár. Ez már több, mint reménysugár, egy kettős hibának köszönhetően brékeli Kužmovát, így már csak 3:2 a szlovákoknak. Kužmová ritmusát megtörte az ápolási szünet. Szép tenyeres után egy újabb brék, ezúttal Kužmovától, így már 4:2 a hazaiaknak. Bréklabdáról fordítva behúzta az adogatójátékát Kužmová, így egy játékra került attól, hogy megnyerje a meccset. Kužmová nem tudta leszárni, 40 semmiről ugyan visszahozta még az adogatójátékát, ám utána mégis sikerült brékelni Dartna, 5:4, ez már az idegek csatája volt.

A hangulat ekkor érte el a csúcspontot, a szlovák és a brit szurkolók is teljes erejükből drukkoltak.

Kužmová nem tudja megcsinálni, több meccslabdája is volt, egy könnyűnek tűnő lecsapás is, de azzal sem tudta befejezni, így 5:5-re egyenlített Dart.

Drámai végjáték után, egy óriási meccsen, amely majdnem három óriáig tartott végül Viktoria Kužmová végül 6:7, 6:3, 7:5-re megnyerte a meccset. Ezzel Szlovákia 2:0-ra vezet az első nap után Nagy-Britannia ellen, így a szombati három meccsből elég egyet megnyernie és bejut az április, budapesti döntőb.