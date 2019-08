Száz fociév Szepsiben

A jubileumra ellenfélnek a Fradi öregfiúcsapatát hívták meg. Nagy név, nagy kihívás, s az egykori szepsi kiválóságokból összeállt alkalmi alakulat egyáltalán nem tisztelte a pályán a budapesti zöld-fehéreket, akiket 3:2-re legyőzött. „Ezernél több ember látta a mérkőzést. Megegyezés szerint előbb az idősebbek futottak ki a pályára, utána fokozatosan a fiatalabb gárdák, s ezzel a meccs is felpörgött – idézte fel a nagy sikert Zupko László főszervező, a vendéglátók kapusa. – Húsz perc alatt nem kaptam gólt, aztán jött helyettem a cserekapusunk. Azon kevés klub közé tartozunk, amelynek csapatai még nem kaptak ki a Ferencvárostól: az ideit egy 2000-ben játszott ifjúsági mérkőzés előzött meg a két klubcsapat között, azt is mi, vagyis diákcsapatunk nyerte Miskolcon 1:0-ra.”

Slavomír Borovský polgármester ünnepi gondolataiban a százéves focimúltra is kitért, s jelezte, óriási hagyománya van a városban a sportágnak. Elhangzott az is, hogy megalakult a városi sportklub, amely a focit kívánja hamvaiból életre kelteni. Mintegy hatvan vendéget is meghívtak a sportág korábbi nagyságai közül, mindannyian emléklapot vettek át a szepsi fociért tett érdemeik elismeréseképpen. „Számomra az egész ünnepség hangulata volt magával ragadó, az a szeretet, amely a nézőktől érkezett az FTC és az egykori szepsi játékosok iránt – idézi fel legkedvesebb emlékét Zupko László. – Baráti légkör uralkodott a pályán is, leszámítva a harmadik hazai gól után keletkezett tiltakozásokat. Videón megnéztük, valóban szabályos találat volt. A vége felé mindenki győzni akart, mi azonban jobban akartuk a sikert, és nyertünk a rengeteg szurkoló előtt, akik közül nem egy Fradi-mezben foglalt helyet a lelátón.”