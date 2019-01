Szamodurova az új orosz csillag

Szofija vagy Szofja? Ez a kérdés is felmerült a női verseny eredményei kapcsán. Megint egy új orosz nevet tanulunk – ahogy 2013 óta minden évben. A hat évvel ezelőtti zágrábi Eb óta mindig állt legalább egy olyan orosz versenyző dobogón a nők mezőnyében, aki életében először szerepelt Eb-n. Agyelina Szotnyikova, Jelizaveta Tuktamiseva, Julija Lipnyickaja, Jelena Ragyionova, Anna Pogorilaja, Jevgenyija Medvegyeva, Alina Zagitova – és most Szofija Szamodurova.

Lipnyickaja, Medvegyeva és Zagitova a mostani győzteshez hasonlóan élete első felnőttszezonjában rögtön diadalmaskodott az Eb-n.

A felsorolt nyolc lány közül csak kettő indult három egymást követő Európa-bajnokságon is: Medvegyeva és Pogorilaja. Tuktamiseva is három Eb-n járt, de nem zsinórban egymás után.

Csak az összehasonlítás végett: 1995 és 2006 között Irina Szluckaja tíz Európa-bajnokságon vett részt (ebből hetet meg is nyert), Marija Butirszkaja 1993 és 2002 között sorozatban tíz kontinensviadalon volt ott (és nyert három aranyérmet), és még a mögöttük harmadik számú orosz versenyzőnek számító Viktorija Volcskova is zsinórban öt Eb-n lépett jégre, és négyszer bronzérmes is lett.

Oroszországban a női mezőny ma kegyetlenül erős. S ez a jelző nemcsak amolyan szlenges túlzás – a harc tényleg kegyetlen, és mindenkit kivet magából, aki csak egy kicsit is hibázik. Egy megingás egy karrier végét is jelentheti, az üstökösgyár futószalagja előtt ott toporognak sorra a kilövésre váró új kiscsillagok, nincs idő és talán igény sem, hogy az életük első nagy sikerét vagy éppen kudarcát nehezebben feldolgozó versenyzők lelkét ápolgassák. Főleg Eteri Tutberidze „bajnokképzőjében” – innen indult Jevgenyija Medvegyeva is, aki immár Torontóban készül Brian Orsernél, és itt edz Alina Zagitova is.

Ezért féltik sokan Zagitovát – tavaly januárban Eb-t nyert, februárban olimpiát, ám a márciusi vb-n sokat rontott, és nem fért fel a dobogóra, ötödik lett. Ő sem robot, derült ki akkor, ám kérdés, érvényesülhet-e egy nem-robot az orosz darálóban. Zagitova az idei szezonban nem tudta hozni a csúcsformáját, a Grand Prix-döntőben a második helyen végzett, az orosz bajnokságon pedig ötödikként zárt, úgy, hogy a kűrben csak 12. lett…

Minszkben a rövidprogramban a régi Zagitovát láttuk – azt, aki nem hibázik, és aki nem hagyja, hogy bármi is kizökkentse. A kűr viszont megint nem sikerült – esések, rontott érkezések, apró bizonytalanságok…

Úgyhogy jött Szamodurova, jött, látott és győzött, a Börleszk ellenállhatatlan ritmusára ellenállhatatlanul korcsolyázott, kokettált a közönséggel, szinte szállt a jég felett. Kétség sem fért hozzá, ő az új Európa-bajnok, teljesen megérdemelten. A jég közepén boldogan ugrándozott, a lihegőben pedig már sírt – edzője, a legendás Alekszej Misin hiába nyugtatgatta.

„Mondta, hogy ne sírjak, de nem bírtam abbahagyni” – nyilatkozta Szamodurova, aztán arról is beszélt, hogy pihenésképp néhány napot az iskolában tölt, hogy szerezzen egy-két jegyet. Zagitova szívszorítóan komoly arccal hallgatta. Amikor őt is az elkövetkező időszak terveiről kérdezték, udvarias mosollyal válaszolta: „Én dolgozni fogok.” Nincs megállás, nincs pihenés, s még ez sem garancia, hogy Zagitovát jövőre is láthatjuk az Eb-n.

Tanuljuk az új orosz neveket, hogy aztán egy-két éven belül elfelejtsük őket. De 2020-ra is súgunk hármat: Anna Scserbakova, Alekszandra Truszova, Alena Kosztornaja. Az idei orosz bajnokság három dobogósa. Mindhárman Eteri Tutberidze bajnokképzőjének növendékei. Az Eb-n csak azért nem lehetettek ott, mert még nem érték el az alsó korhatárt…