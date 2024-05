Slovnaft Cup: győztek a rózsahegyiek, egy dunaszerdahelyi nevelésű játékos gólja döntött

A Kassai Labdarúgó Aréna (Ko­šická Futbalová Aréna) építése a múlt héten fejeződött be véglegesen.A 12 555 férőhelyes stadion, amely megfelel a legmagasabb, UEFA 4-es kategória követeleményeinek, mintegy 24 millió euróba került. Kassán már a stadion félkész állapotában is játszottak bajnoki találkozókat, sőt, az ukrán Dnyipro ott játszotta EKL-csoportkörös mérkőzéseit, de hazai szinten az eddigi legnagyobb eseményére készült az aréna.

A Slovnaft Cup döntőjében a rózsahegyiek és a nagyszombatiak találkoztak egymással. Előbbi csapat a sorsolás szeszélye folytán csak egyetlen élvonalbeli csapattal találkozott az útja során, a negyeddöntőben meglepetésre a MOL Arénában győzte le a DAC-ot. A döntőbe jutásért a III. ligás Lipany volt az ellenfele, amelytől egy sima, 5:0-s győzelem után a visszavágón szégyenszemre 1:0-ra kikapott. A Spartak ezzel szemben három Niké ligás ellenfelét búcsúztatva (FC Košice, Michalovce, Podbrezová) jutott be a fináléba. Kassára szép számban látogattak el nagyszombati szurkolók, de érkezett egy tisztességes méretű rózsahegyi csoport is.

A mérkőzés parázs hangulatú volt, a nagyszombatiak aktívabbak és veszélyesebbek voltak, egyúttal labilisabbak is: az első félidő során Koštrna és Mikovič is gyenge idegrendszeréről tett tanúságot, és a félidőt jelző sípszókor is tömegjelenet alakult ki. Ekkor már a rózsahegyiek előnyben voltak, Šulek borzalmas hazaadására a dunaszerdahelyi származású Tučný Ádám csapott le – 1:0, a liptói csapat sokadszor is kihozta a szezon során a minimumból a maximumot.

A második félidőt gyakorlatilag végigtámadta a Spartak, a rózsahegyiek sok nehéz pillanatot éltek túl saját tizenhatosukban. A hajrában Ďurišnak és Štefániknak is góllal kecsegtető helyzete volt, majd a gólvonalról vágtak ki egy labdát a liptóiak, akik végül kibírták a nyomást.

Tučný mellett még két dunaszerdahelyi kötődésű játékos, Domonkos Kristóf és Matúš Malý is örülhetett a győzelemnek. Az MFK Ružomberok története második kupasikerének örülhetett (2006-ban is a Spartakot győzte le a fináléban).

A rózsahegyiek az Európa-liga-selejtezőben indulhatnak. Ha a szlovák bajnokságban is végül bekerülnének az első háromba, akkor rájátszást írnak ki a Niké Ligában az utolsó, európai kupaszereplést érő helyért, de ha a dobogón kívül végeznek, akkor nem lesz rájátszás. Domonkosék kupagyőzelme egyben azt is jelenti, hogy a DAC–Trnava–Žilina trióból csak kettő juthat ki a nemzetközi porondra.