Slovnaft Cup: a harmatos DAC tizenegyesgóllal harcolta ki a továbbjutást Vágsellyén

Több mint egy tucat rendőr, rengeteg szervező és önkéntes – a komáromiak Aranyosmaróton játszódó bajnoki mérkőzései általában nem kapnak ilyen komoly körítést, mint a DAC vágsellyei vendégjátéka. Bár azt már előre tudni lehetett, hogy a hazaiaknál a véresen komoly kategóriába esik a mérkőzés, hiszen a 8 eurós elővételi ár után 10 euróért vesztegették a belépőket. A két csapat éveken keresztül gyűrte egymást a II. ligában, de az már a múlt: a dunaszerdahelyiek jó ideje az élvonalban, a sellyeiek pedig a harmadosztályban szerepelnek.

A hazai Duslo az élmezőnyben tanyázik a III. liga nyugati csoportjában, keretükben jelenleg két széles körben is ismert labdarúgón akadt meg a szemünk: az egyik a veterán kapus, Rybánsky László, aki Sókszelőcéről indulva többek között Nagyszombatban, Diósgyőrben, Békéscsabán és a lengyel Podbeskidzie csapatában is védett. A másik egy dunaszerdahelyi nevelésű játékos, a 28 éves Mészáros András, aki az elmúlt években szintén sok klubot megjárt, legutóbb az NB II-es BVSC-Zugló csapatában szerepelt. Érdekesség, hogy a vágsellyeieket erősíti egy négytagú kolumbiai–venezuelai delegáció is.

Xisco Munoz nem akart kellemetlen meglepetéseket, és a dunaszerdahelyieknek is elég volt az elmúlt évek váratlan kupakudarcaiból, szóval a spanyol edző nagyon erős kezdőcsapatot nevezett a mérkőzésre, mindössze a kapusposzton tartalékolta Popovicsot.

Miközben a vidám hangú hangosbemondó bácsi elmagyarázta, hogy a Slovnaft Cup egy szuper dolog, mert a kiscsapatok vendégül láthatnak élvonalbeli együtteseket is, meglepődve tapasztaltuk, hogy Vágsellyén bizony nem lesz telt ház: a főlelátón és szemközt is maradtak üres helyek és a hangulat sem idézte egy régióderbiét. Miközben a lelátó jót derült Yhoan Andzouana nevének kibetűzésén, a mérkőzés egy rosszul felszerelt háló miatt késéssel kezdődött. Úgy tűnt, a profi szervezés erre a problémára már nem terjedt ki, és percekig tartott, mire valaki egyáltalán eszmélt és odafutott. A szórakoztató jelenet itt kezdődött csak igazán. A DAC védője, Brunetti valószínűleg nem számított arra, hogy 15 óra után pár perccel valakinek a nyakában fog ücsörögni, de csak az ő segítségével sikerült megoldani a hálóproblémát.

Az első percekben a várakozásoknak megfelelően a vendégek domináltak, de több játékosuknak is meggyűlt a baja az egyenetlen talajjal. A csallóköziek az első tíz percben csak Tuboly távoli lövésével veszélyeztettek. 12 perc után jött az első vendégziccer, a 14.-ben pedig a gól: Trusa mellel vett le egy magas labdát, majd szép mozdulattal, félfordulatból a hálóba lőtt.

A hazaiak a 30. perc után felbátorodtak és jött egy szakasz, amikor be tudták szorítani nagynevű ellenfelüket. A hangulatért a nyolc év átlagéletkorú hazai B-közép felelt, a vágsellyei vezetőedző, Martin Babinec hatalmasat kacagott Yapi pocsék beadásán, a hangosbemondó pedig mexikói hullámzást kért – egyszóval mindenki remekül szórakozott az egyébként kifejezetten gyenge színvonalú mérkőzésen.

Nem volt meglepő, hogy Almási, Bősze és Tuboly csak egy félidőt kapott, de a második félidőben három új emberrel (Bassey, Ramadan, Bajo) sem tudott ritmust váltani a DAC, amely beérte a mezőnyfölénnyel és pár kósza helyzettel.

Az 58. percben a hazaiak közel jártak az egyenlítéshez, Salazar Serna szöglet utáni ollózása a háló tetején végezte, majd a nagy kedvvel futballozó Mészáros András is próbára tette a DAC-védelmet két lövéssel. A vendégek gyakorlatilag megelégedtek az 1:0-val, és jó 20 percre átadták a területet a vágsellyieknek. Ennek meg is lett az eredménye, Carlos Alberto Palacios egy felszabadítás után gyönyörű kapásgóllal egyenlített.

Az biztos, hogy ha a dunaszerdahelyiek is olyan harcossággal állnak a mérkőzéshez, mint a hazaiak, akkor a 80. percben nem 1:1, hanem 0:6 az állás az eredményjelzőn. Az égszínkékek hatalmasat küzdöttek, de a 85. percben kisegítették a DAC-ot: Rybánsky kapus kimozdult egy magas labdára, de durván eltakarította az útból Trusát. Tizenegyest rúghattak a vendégek, amit Andzouana higgadtan értékesített, 1:2.

A DAC a nyolcaddöntőben a besztercebányai Duklát fogadja hazai pályán.