Slovan: a Tipsport Liga is alternatíva

Az elmúlt szezonban a KHL-ben szereplő Slovan jégkorongcsapatának vezetősége egy külföldi befektetővel tárgyalt, aki megvásárolná a klub többségi tulajdonát és kifizetné a milliós tartozásokat. Ifj. Juraj Široký, a klub alelnöke elismerte, ha nem sikerül megegyezni ezzel a befektetővel, a Slovan nem tud indulni a KHL következő szezonjában.



„Nem akarjuk megismételni ezt a borzalmas szezont, így ha nem sikerül megegyeznünk a külföldi befektetővel, akkor nem indulunk a KHL-ben, nem lenne semmi értelme. Mindent megteszünk, hogy ez ne történjem meg, ha mégis így járnánk, akkor a Tipsport Liga egy alternatíva lehetne, nem akarunk más, külföldi bajnokságban indulni” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón ifj. Široký.

Elmondta, hogy a meg nem nevezett befektetőnek még akad néhány problémája a saját háza táján, de ha sikerül ezeket megoldani, akkor megvásárolja a klub többségi tulajdonát, és kifizeti a klub adósságait is. A Slovan a játékosoknak háromhavi fizetéssel tartozik, Pozsony város vezetőségének pedig az Ondrej Nepela Jégcsarnok bérleti díjával, ami kb. egymillió euróra rúg. „A legközelebbi hazai mérkőzésünk március második felére van tervezve, addigra kidolgozunk egy stratégiát a tartozás kifizetéséről, és ezt bemutatjuk a polgármesternek is” – jelentette ki az alelnök.



A Slovan abból a szempontból is kudarcként élte meg az elmúlt szezont, hogy nem tudta leigazolni a kiszemelt játékosokat. „Nem sikerült úgy összeállítani a csapatot, ahogy azt elképzeltük” – ismerte el Oldřich Štefl, a klub sportigazgatója, akinek a távozását már szezon közben követelték a szurkolók. Ezt Vladimír Országh edző is elismerte: „A legtöbb szlovák játékos már aláírt az extraligás csapatokhoz, amikor megkerestük őket, külföldről pedig nem tudtunk játékosokat ide csábítani a klub rossz hírneve miatt, aki pedig jött is volna, arra nem volt pénzünk. Igazából a játékosok 80%-ára nem voltunk pénzünk. Akit sikerült megszereznünk, azok pedig nem első- és másodvonalbeli játékosok voltak, akiket szerettünk volna.”



A Slovan trénere is nagy csalódásként élte meg a szezont, egyedüli pozitívumként azt hozta fel, hogy a játékoshiány miatt több fiatal szlovák jégkorongozó is szerepet kapott a csapatban. Ugyanakkor a Slovan vezetősége elégedett Országh munkájával, szeretnék megtartani a 41 éves szakembert, aki csak akkor marad a csapatnál, ha klub gazdaságilag stabilizálódik, és meg tudja vásárolni azokat a játékosokat, akiket a szezon elején kiszemelnek.



A KHL vezetői tudatták a Slovannal, hogy legkésőbb március 31-ig alá kell írniuk a szerződést az új befektetővel. „Várják, hogy milyen főszponzort találunk. Ebben a hónapban Moszkvába utazunk, hogy ezeket az ügyeket elrendezzük, remélhetőleg sikerrel járunk” – fejezte be ifj. Široký. ⋌(mgy, TASR)