Segítséget kértek a Kijevben focizó brazilok

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség döntése értelmében a téli szünet után pénteken nem folytatódik az élvonalbeli pontvadászat. A 16 csapatos bajnokságban 18 forduló után a Sahtar Donyeck áll az élen a Dinamo Kijev előtt. Az említett két csapat brazil játékosai a közösségi médiában kértek segítséget, hogy családjukkal elhagyhassák az országot. „Kétségbeejtő a helyzet. Kérem tegyék közzé ezt a videót, hogy eljusson a kormányhoz. A határok le vannak zárva, nincs üzemanyag, lassan élelem és pénz sem lesz” – mondta egy Twitter-videóban Junior Moraes, a Sahtar csatára. A brazil születésű futballista már ukrán állampolgárként 11 mérkőzésen játszott a válogatottban is. A donyecki csapat a kelet-ukrajnai háború miatt még 2014-ben Kijevbe költözött.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2