Rossi, Szoboszlai, Bayern, VAR és Lewandowski – ilyen volt a 2020-as futballév

Hegedűs Henrik, a Focitipp szerkesztője

 Az év játékosa: Robert Lewandowski. Megtestesíti mindazt, amivel a német klubfutball ismét a csúcsra jutott: sokoldalúság, hatékonyság, agresszivitás, profizmus.

 Az év csapata: A magyar férfi labdarúgó-válogatott. Az előző Eb-szereplés óta nagyon hosszú utat tett meg a csapat, számos mélypontról sikerült felállnia, miközben a keret összetétele is folyamatosan cserélődött, míg a szövetségi kapitány meg nem találta a megfelelő felállást (3–5–2) és stílust, illetve az ahhoz szükséges játékosokat. Az Eb-részvételnél is nagyobb bravúr a csapat kvalifikációja a Nemzetek Ligája A divíziójába, különösen, hogy a magyar válogatott szerezte a legtöbb győzelmet a csoportban, miközben a legkevesebb gólt kapta jóval magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben.

 Az év edzője: Marco Rossi. Nemcsak az elért sikerek miatt, hanem azért is, amilyen alázatosan kezeli a bravúrokat. „A csapat tagjai mindent beleadtak. Együtt harcoltak, együtt szenvedtek, együtt játszottak és a végén együtt örülhettek. Azt kértem tőlük az első perctől fogva, hogy küzdjenek egymásért, a válogatottért, a hazájukért – meg is tették. Azt is mondtam nekik, ha kiteszik a szívüket a pályára, de vereséget szenvednek, a szurkolóknak egy rossz szavuk nem lesz. Elképesztő elszántság dolgozott bennük, összefogtak, összekapaszkodtak, és megmutatták, mire képesek. Ha van egy remek csapategység, az egyéni képességek is jobban kijönnek. Márpedig mostanra az is bebizonyosodott, hogy a magyar válogatott nem csupán kiváló emberekből, hanem remek, sokra hivatott labdarúgókból is áll. Nem véletlen, hogy a magyar válogatott mottója így hangzik: csak együtt! Mindent együtt értünk el! A játékosokkal, a segítőimmel, a szövetség vezetőivel és természetesen a szurkolókkal együtt!” – nyilatkozta Rossi a sikereket követően.

 Az év meccse: Bayern München–Barcelona 8–2. A katalán csapat története legsúlyosabb európai kupavereségét szenvedte el, ami egy korszak végét is elhozta. A klubvezetését biztosan, de talán Lionel Messiét is. Érdekesség, hogy a Guardiola-korszak végét is egy Bayern elleni BL-párharc jelentette (4–0, 3–0) – igaz, technikailag akkor már Tito Vilanova irányította a Barcelonát. A Bayern akkor is, és idén is triplázással zárta a szezont.

 Az év pozitívuma: Szoboszlai Dominik, aki háromszoros osztrák bajnokként és kétszeres Osztrák Kupa-győztesként távozik Salzburgból, és folytatja pályafutását az RB Leipzigben – hosszú évek kemény munkájának gyümölcseként. „Gyerekkoromtól kezdve profi futballista akartam lenni, és tudtam, hogy ehhez el kell szakadnom otthonról. Ami a fejlődést illeti, megtanultam, ha adott esetben kimaradok a kezdőből, akkor is örülnöm kell a csapat sikerének. Szerencsére az első csapatnál sosem éreztem nyomást, barátságos közeg fogadott. Az igazi áttörést aztán a koronavírus miatti kényszerszünet hozta. Egyetlen pillanatra sem álltam le, sőt, rengeteg pluszmunkát végeztem el azért, hogy még erősebben térjek vissza a pályára. Most elérkezett a pillanat a váltásra” – fogalmazott a játékos, aki az Eb-részvételt jelentő gólt is lőtte Izland ellen a válogatottban. Emellett természetesen óriási siker a Ferencváros BL-részvétele is, a válogatotthoz hasonlóan messze erőn felül teljesített a csapat.

 Az év negatívuma: A VAR. Szinte mindenki szerette volna, hogy eljöjjön a videóbíró korszaka, de sajnos a technika alkalmazásán még nagyon sokat kell csiszolni, mert egyelőre csak erodálja, és nem építi a játékot.