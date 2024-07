Rimaszombatban randevúztak a 3D-íjászok

„Összesen 236-an álltak lőállásba a nyolc versenyből álló sorozatunk újabb állomásán – mondta érdeklődésemre. – Saját magamat dicsérni nem illő, ezért inkább mást idéznék. Történetesen egy Ausztriából jött, 75 éven felüli versenyzőt, aki hajnali háromkor indulva érkezett és lépett lőállásba. Bejegyzésében arról írt, hogy nagyon tetszett neki az erdő, a pálya, csak dicsérte versenyünket, de még a kaját is. Tudni kell, hogy ha valaki Rimaszombatban indul, kevesebbet lő, mint az átlaga. Nálunk komoly, erős pályát tudunk építeni, és építünk is. Előfordul, hogy az 1. osztályú íjász alig lövi meg ezt a szintet, máshol meg csillagos egyesre végez. Hozzánk olyanok szeretnek járni, akik komoly világversenyekre akarnak felkészülni, mert az erdős pályánk tálcán kínálja a versenyzői kihívásokat, s könnyen megtéveszti még a legjobbakat is. Ilyenkor nem a rontás a baj, hanem azt kell megkeresni, hogy hol van a hiba. S a bosszantó az, amikor meg vagyok győződve a távolságról, de közben a valóságban nem annyi. Azért jönnek hozzánk a legjobbak, hogy tanuljanak a hibáikból, és ne a világversenyeken rontsanak. Mert tudják, hogy a Lévay úgy építi fel a pályát, hogy ki lesz velük tolva, becsapós lesz. Ezért mindig nagyon nehéz, de tanulságos kaland vár a mezőnyre.”

Rimaszombatban négy korkategóriában (férfiak és nők is külön) indultak 7 fegyvernemben, vagyis különböző íjakkal. Lőállásba állt Gondán György, a világszövetség alelnöke is, aki CU felnőtt férfiben csak harmadik lett. Sokkal több világversenyre jár, mint bárki a mezőnyben, mégsem lett első. „Azért is jött el, hogy megnézze a pályát, melyen szeptemberben Európa-kupát rendezünk. Ilyenből évente csak három van földrészünkön, s a legutóbbi állatfigurás célokból nagyon sokat felhasználunk majd akkor is, persze másképpen” – tette hozzá búcsúzóul Lévay Tibor.