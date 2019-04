Rengeteg helyzetük ellenére csak remiztek a rimaszombatiak

Kezdettől fogva a hazaiak voltak aktívabbak, de a vendégek szereztek vezetést: a 17. percben Olatunji kapott egy jó labdát, nem lehetett megállítani, és a sprintje végén magabiztosan a hálóba lőtt – 0:1. Gyorsan jött a rimaszombati válasz: négy perc elteltével Hrnčiar egyenlített – 1:1.

A hazaiak sorra dolgozták ki a kisebb-nagyobb lehetőségeket, majdnem minden pontrúgásuk gólveszéllyel fenyegetett, de vagy nem találták el a kaput, vagy a vendégek védői blokkolták a lövéseket.

Mindennek a lelátóról tanúja volt Anton Jánoš is, aki az őszi idényben irányította a rimaszombatiakat, valamit Richard Rubint, aki az elhíresült akadémiaügyig a gömöriek utánpótlásért felelős sportigazgatója volt, jelenleg pedig az NB III Keleti csoportjában a kiesés ellen küzdő salgótarjániak edzője.

A nagy hazai nyomás ellenére sem született már újabb gól, az egy ponttal a podbrezováiak lehettek elégedettebbek.

„Tudunk ennél jobban is játszani – hangsúlyozta a vendégek edzője, Geri Gergely, aki korábban játékosként és szakvezetőként is sok évet töltött Rimaszombatban. – Figyelembe kell azonban venni, hogy ezek 18–19 éves játékosok, kicsit még ingadozik a teljesítményük. Néhányan tegnap játszottak még az U19-ben. Szerettünk volna jobb focit mutatni, de részben elégedettek vagyunk, az egy pont jó nekünk.”

A hazaiak szakvezetője, Bari Jenő viszont kevesellte az egy pontot. „A rossz helyzetkihasználásra fizettünk rá, de nem hányhatok semmit a srácok szemére, hajtottak az utolsó percig. Jó iramú mérkőzés volt” – mondta Bari.

Helyzetét nehezítette, hogy négy kulcsembere is hiányzott sérülés miatt, Lukáš Lupták hónapok óta harcképtelen, de most Lovinjuk, Fajčík és Kočiš is kidőlt, meccs közben pedig megsérült Mazur is, akinek kiment a térde. „Jó lenne, ha legalább néhányan közülük felépülnének, mert a következő fordulóban a listavezető rózsahegyi B csapat otthonában lépünk pályára” – mutatott rá Bari Jenő.