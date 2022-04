Remekül kezdték a döntőt a komáromi röplabdázók

Az előzetes híreknek megfelelően egyik meccsen sem tudott pályára lépni az eperjesiek (és az egész bajnokság) legjobb pontszerzője, Patrik Lamenec. Sőt, rajta kívül is bajlódtak kisebb-nagyobb sérülésekkel az alapszakaszgyőztes eperjesiek röplabdázói, ami a csapat pályán nyújtott teljesítményén is meglátszott. A szombati és a vasárnapi mérkőzésen is egyaránt 3:1-re veszítettek a komáromiak ellen.

Utóbbiaknál mindenki egészséges volt – kivéve a vezetőedzőt, Gabriel Chochoľakot, aki betegség miatt nem utazott el keletre. Helyette az asszisztense, Ferencz Dávid ugrott be, a debütálása pedig nagyon jól sikerült. Irányításával szombaton 1:1 után két viszonylag sima szettben húzták be a győzelmet a Duna-partiak (17, 20). Vasárnap pedig attól sem roppant meg a csapat, hogy az eperjesiek 9:0-val kezdték a meccset. Igaz, az egyenlítés dacára (21:21) a szettet nem tudták megnyerni, de az újabb próbálkozás már sikeres volt, mínusz négyről (15:11) komoly különbséggel, 18:25-re hozták a második játszmát a komáromiak. 1:1 után pedig megint csak két sima szett (16, 18) következett, ami összességében 2:0-ás vezetést eredményezett a címvédő javára a sorozatban.

„Kiváló teljesítményt nyújtottunk, gratulálok a fiúknak. Abban bíztunk, hogy a hétvégén legalább egy meccset meg tudunk nyerni Eperjesen. Az, hogy mindkettőt sikerült, fantasztikus. De nem járunk a fellegekben, és úgy készülünk az eheti komáromi találkozókra, mint ha 0:0 lenne az állás” – nyilatkozta Ferencz Dávid.

A már említett nehézségeik ellenére az eperjesiek nagyon csalódottak voltak, már csak azért is, mert a szezonban mindkétszer legyőzték mostani riválisukat a bajnokikon. „Mindkét vereséget sajnáljuk, de a vasárnapi a fájóbb, mert akkor a komáromiak ízekre szedtek minket. Öt napom van arra, hogy úgy készítsem fel a csapatot a folytatásra, hogy képes legyen azt a játékos nyújtani, amit az alapszakaszban. Az első két meccsen teljesen csődöt mondtunk támadásban. Főleg ezen a téren kell javulnunk, mert ha nem így lesz, akkor nagyon gyorsan véget ér a sorozat” – szögezte le Erik Digaňa, a keletiek mestere.

Az egyik fél négy győzelméig tartó széria ugyanis csak akkor térhet vissza Eperjesre, ha otthon botlanának a komáromiak. Ellenkező esetben vasárnap bajnokavatót tarthatnak a Duna-parti városban.