Premier League - Londoni rangadón csap össze a Chelsea és a Tottenham

A Kékek háza táján komoly problémák adódtak, és nemcsak az utóbbi időben látott eredménytelenség, hanem Maurizio Sarri vezetőedző és a játékosok közötti kapcsolat miatt is. A jelenleg hatodik Chelsea az elmúlt közel egy hónapban ugyan továbbjutott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszának első fordulójából - összesítésben 5-1 a svéd Malmövel szemben -, és 5-0-ra verte a sereghajtó Huddersfieldet a Premier League-ben, de közben fájó vereségeket is elszenvedett. A bajnokságban a Bournemouth 4-0-ra, a címvédő Manchester City pedig 6-0-ra páholta el Sarri együttesét, az FA Kupában saját közönségük előtt kaptak ki 2-0-ra a Manchester Unitedtől, vasárnap pedig tizenegyesekkel maradtak alul a Ligakupa-döntőben a Manchester Cityvel szemben. Utóbbi meccsen ráadásul Kepa Arrizabalaga, a világ legdrágább kapusa, és Sarri "vitája" is borzolta a kedélyeket, a játékos ugyanis a hosszabbítás utolsó perceiben annak ellenére sem akarta elhagyni a pályát, hogy az olasz vezetőedző le akarta cserélni. Később mindketten azzal magyarázták a szokatlan esetet, hogy félreértették egymást, Sarri állítólag azt hitte, Kepa megsérült, és ezért akarta lehívni a tizenegyesek előtt.

A szakértők szerint a 60 éves tréner tekintélyét a vasárnapi eset tovább rombolta, miközben a szakvezető már hetek óta a támadások kereszttüzében áll a vártnál rosszabb eredmények miatt. A szerda esti rangadón így akár Sarri állása is lehet a tét, és bár a meccset a Chelsea stadionjában rendezik, a liga legjobb idegenbeli mérlegével rendelkező Tottenham finoman szólva sem a legideálisabb ellenfél a javításra. A tabellán harmadik Spursnél a múlt szombati bajnokin már újra játszhatott az angol válogatott Harry Kane, aki gólt is szerzett, de a csapat ennek ellenére - meglepetésre - 2-1-re kikapott a Burnley vendégeként.

A Tottenhamnek ez csupán a harmadik veresége volt vendégként az idényben, és érdekesség, hogy Mauricio Pochettino tanítványai még nem játszottak döntetlent ebben a szezonban, idegenben 11 győzelmet jegyeznek.

A címvédő Manchester Cityt egy ponttal megelőző, listavezető Liverpool ezúttal a hetedik Watfordot látja majd vendégül, míg a friss Ligakupa-győztes City a kilencedik West Ham Unitedet fogadja. A negyedik Arsenalhoz a 10. Bournemouth utazik, az ötödik Manchester United pedig a 13. helyen álló Crystal Palace vendége lesz.