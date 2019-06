Pozsonyi szálakon erősödik a bősi atlétika

„A pozsonyi Slávia STU kihelyezett csoportjaként működünk már tavaly óta. Öt atléta – Tési Evelin többpróbázó, Bátky Jázmin vágtázó és ugró, Vida Lilla vágtázó és ugró, Mészáros Kristóf hosszútávfutó és Kosár Levente Máté vágtázó – készül a szakmai irányításom alatt. Mészáros csallóköznádasdi, Kosár padányi, a többiek mind bősiek. Ezalatt legnagyobb sikerünket Tési Evelin érte el: télen bronzérmes volt az ifik között a fedett pályás országos ötpróbabajnokságon, a minap pedig ötödikként végzett a szabad ég alatt rendezett bajnokságon. Mindannyian járják a versenyeket, a jövő ígéretei – mutatja be csapatát az egykori bősi atléta, aki többszörös korosztályos csehszlovák bajnok volt. Magasugrásban 1990-ben ötödikként végzett a junior-világbajnokságon, s ugyanabban az évben a legjobb junior atlétának választották Csehszlovákiában, Sérülés miatt elég korán, már huszonegy évesen befejezte a versenyzést, egyéni csúcsa 186 cm volt. – Tavaly találtam vissza újra az atlétikába. Már előtte is a hatalmába kerültem fiaim révén, hiszen Attila és Gergely is az ugrószámokban tört fel országos viszonylatban. Nem voltam az edzőjük, de 2018-ban eljutottam Gergely pozsonyi klubjával a benidormi edzőtáborba, s ott jöttem rá, milyen közel vagyok ehhez a sportághoz, hogy nekem ezt kell csinálnom. Miután hazaérkeztünk, elvégeztem a másodfokú edzői tanfolyamot, és nyártól elkezdtem dolgozni öt említett védencemmel, akik azóta versenyeznek, araszolnak a sikerek felé. Előbb a fedett pályás Európa-bajnok, Ján Volko Naša atlétika nevű klubjában tevékenykedtünk, később váltottunk a pozsonyi Slávia STU-ba, melynek kihelyezett csoportjaként tevékenykedünk, felváltva Bősön és Pozsonyban edzünk. Most érkezett el a váltás ideje. Rátermett, csallóközi tehetségekkel bővítenénk csapatunk létszámát. Bárki jelentkezhet a megadott időpontban. Szeretném kimozdítani a csallóközi gyerekeket a mobil és a számítógép világából, és a sportpályára csalogatni, megtanítani őket futni, dobni, ugrani, elsajátíttatni velük, majd javítani általános mozgáskészségüket, közösen elindulva tehetségük kibontakoztatása felé.”