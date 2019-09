Párkányi srác a Porsche Supercup kapujában

Szabó Nikolas már a legelső lépésekben megtapasztalta, hogy az autósportban a pénz a tehetségnél is fontosabb. Ennek ellenére nem adja fel a Formula Renault-sorozatban szereplő párkányi származású pilóta, aki a hétvégén két futamgyőzelmet is aratott Brünnben. A 21 éves versenyzőnek írásban küldtük el kérdéseinket.

Hogyan lesz egy párkányi srácból Forma Renault-os pilóta? Lelkes F1-es tévénéző volt?

A legfontosabb, hogy ezt a sportot szeretetből csinálja az ember. Belekóstoltam 10 évesen, és annyira megtetszett, hogy onnantól nem volt megállás. Keményen dolgozom a céljaimért és most itt tartok, de többre szeretném vinni ebben a sportban, úgyhogy nagyon motivált vagyok. Igen, mindig is néztem a Forma–1-et.

Mi fogta meg az autósportban?

Az egész körforgás. Teljesen minden, ami azzal kapcsolatos. Az utazás, a sebesség, a benzingőz, a határok feszegetése, a győzelem érzete és így tovább. Egy dolgot nem szeretek a versenyzésben, hogy a pénz fontosabb a tehetségnél…

Gokartban milyen eredményeket ért el? Még most is gokartozik?

Gokartban elértem négy szlovák bajnoki címet, összetett 4. helyet a Közép-kelet-európai bajnokságban 2016-ban, összetett 7. helyet az Európa-bajnokságban 2017-ben. Sajnos már nem gokartozok, pedig néha visszaugornék edzésképpen.

A formulás autók, az a világ nagyon más?

Természetesen más, de van sok minden, amit a gokartozásból át tudtam hozni formulázásra. A legnagyobb külömbséget a fékek jelentik.

Hogyan képzeljük el a Gender Racinget, amelynek színeiben a Formula Reanult-sorozatban versenyez? Hogyan került hozzájuk?

A Gender Racing Team egy nagyon szépen felépített csapat nagyon jó háttérrel. Két éve felkeresett az egyik pilótájuk, nem szeretnék-e csatlakozni hozzájuk, de akkor még nem tudtam megtenni ezt a lépést, idén viszont én írtam nekik, hogy szeretnék csatlakozni.

Mekkora állóképességet igényel az autósport, mennyit kell edzenie?

Az autósport nagyon edzésigényes. Sokat kell edzeni hogy ki tudjam csavarni a 100%-ot az autóból. Körülbelül heti 3-5 nap edzéssel jár, és sok óra szimulátorozással.

A balesetektől mennyire tart?

Biztonságosak ezek az autók, úgyhogy ebből a szempontból nem félek a balesetektől, csak az anyagi kártól félek, azért próbálom elkerülni a baleseteket. Meg ugye amúgy is nem hátrányos elkerülni az ütközéseket a bajnokság szempontjából....

Még a Forma–1-ben is hallani, hogy néhány pilóta „fizet“ a versenyzői ülésért – milyen nagyságrendben kell gondolkodni, mennyit kell összedobnia a szponzoroknak a Formula Renault-s szerepléshez? Meddig lehet eljutni pusztán a tehetség révén?

Pusztán a tehetség révén sajnos semeddig nem lehet eljutni. Rengeteg komoly lehetőséget kaptam a karrierem során, de sajnos mindig megállított a pénz. Ha az első lehetőségre le tudtam volna csapni 2015-ben – ha nem akadályozott volna a pénzhiány –, már valahol a Formula–2 környékén lehetnék. Párszor voltam Németországban egy Porsche GT3 csapatnál szimulátoros tesztelésen, és gyorsabb tudtam lenni, mint az aktív pilótájuk. Kaptam is most egy nagy lehetőséget, ami nem más, mint hogy versenyezhetnék a Forma–1 hétvégéjén Mexikóban a Porsche-Supercup-bajnokságban egy Porsche 911 GT3 Cup autóval és a Project1 csapattal. Sajnos ehhez egy öt számjegyű összeg kell, euróban és nem 1 avagy 2 a kezdő szám sajnálatos módon… Megteszek mindent annak érdekében, hogy ezt meg tudjam valósítani, mert az egyik gyerekkori álmom, célom tudnám valóra váltani.

Mik a közeli és a távlati tervei?

A közeli tervem az, hogy bejussak a Porsche Supercup-bajnokságba mint aktív versenyző. A hosszú távú célom, hogy a versenyzés legyen a megélhetésem, mert ez az egyetlen dolog a világon, amihez értek és amit tiszta szívből szeretek csinálni. Szeretnék nyerni minél több bajnoki címet minél magasabb kategóriákban.