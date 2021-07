Palásti újraéledés

A 2019/2020-as idényben az őszi meccseiket lejátszották a palástiak, tavasszal viszont nem léptek pályára. Most újra folytatják, bejelentkeztek a lévai területi focibajnokság VII. ligájába.

„Évek óta húzódott a szomorú helyzet, amelyet mindig sikerült valahogy megoldania a vezetőségnek. Számos labdarúgónk külföldön keresi a kenyerét, a sérülések sem kímélték az alakulatot, így igencsak foghíjas maradt a keret. Akadtak olyan mérkőzések, amelyekre alig tudtunk kiállni, sőt, néhány összecsapásra ki sem utaztunk. Sajnos az utánpótlással is gondok vannak, egyszóval nem volt más választás” – szólt a közelmúlt történéseiről Križan István klubelnök, aki nemrég vette kezébe a kollektíva irányítását.

„A sporthagyományok ápolása közös érdekünk. Nem beszélve arról, hogy községünkből származik a Fortuna ligás védő, Križan Richárd és a szintén az élvonalban közreműködő játékvezető, Kišš Bálint. A labdarúgáson kívül az íjászok és a testépítők is hallatnak magukról, de az asztalitenisznek is többen hódolnak. Különösen örülök annak, hogy a prioritást élvező foci némi kihagyás után újra szárnyra kapott, így módosítjuk az évi költségvetésünket. Az újjáéledést mindenekelőtt a valamikori polgármester, Korcsok László szorgalmazta. A főleg Ipolyfödémesre távozott játékosaink visszatértek, és új arcok is felfedezhetők a csapatban – tudtuk meg Köpöncei Pétertől, az 1500 lelket számláló település polgármesterétől.

A palástiak az előrehozott 17. forduló meccsén a múlt idényben kiemelkedően szereplő vámosladányiakat fogadják vasárnap.