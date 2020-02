Nyílt meccsekkel folytatódik a BL

Az biztos, hogy a tél egyik legtöbbet emlegetett csapata a Dortmund volt, amely Erling Haaland szerződtetésével még inkább a reflektorfénybe került.



Borussia Dortmund–Paris Saint-Germain

A norvég támadó a BL csoportkörében is elképesztő teljesítménnyel rukkolt elő, még a Salzburg játékosaként a csapat 13 góljából 8-at vállalt, emellett az osztrák Bundesligában is szerzett még 16 találatot.

Ugyan decemberben szinte alig edzett, Dortmundban mégis ott folytatta, ahol abbahagyta: az első három bajnokiján hétszer volt eredményes (az Augsburg ellen három, a Köln és az Union Berlin ellen két-két gólt szerzett), majd betalált a Werder Bremen elleni vesztes kupamérkőzésen is. A hétvégén aztán hiába játszotta végig a Bayer Leverkusen elleni meccset, éppen az ő két találata hiányzott a győzelemhez, így viszont a hazaiak nyertek 4–3-ra.

A német csapat a BL-nyolcad­döntőjében a Paris Saint-Germainnel került össze, amelynek jobbhátvédje, Thomas Meunier nem fél a Haaland jelentette kihívástól.

„Dehogy félek. Igazából nem is ismerem őt. Persze, jó statisztikája van, de azt se felejtsük el, hogy a Dortmund egyébként is sok gólt szerez. A PSG bármilyen csapatot legyőzhet, nekünk az a feladatunk, hogy továbbjussunk” – nyilatkozta. A párizsiakra rá is fér a javítás, hiszen az előző három alkalommal egyaránt a nyolcaddöntőben estek ki.

A párizsiak meglepő módon teljesen inaktívak voltak a téli átigazolási időszakban, Thomas Tuchel és Lőw Zsolt ezek szerint az alapkeretben bízik, abban, amely alkalmas arra, hogy toronymagasan vezesse a francia bajnokságot. Januárban távozási oldalon lehetett volna némi aktivitás, de a játéklehetőség és -idő miatt elégedetlen Edinson Cavani hiába érezte úgy, hogy Mauro Icardi nyári érkezésével lehetetlen helyzetbe került, végül nem sikerült dűlőre jutnia az Atlético Madriddal – a spanyolok inkább Yannick Carrascót vették kölcsön a kínai Dalian Jifangból. Tuchel nem aggódott túlságosan uruguayi csatára miatt: „Az életben ne legyen rosszabb dolgod, mint hogy a PSG-nél maradj” – mondta.

Tippünk: 3–2

Real Madrid–Manchester City

A forduló rangadóját Madridban vívják, ahol a spanyol bajnokságot vezető Real az angol második Manchester Cityt fogadja. A spanyolok télen 30 milliót fizettek a brazil Reinierért, de ő csak a Castillában szerepel ebben a szezonban, míg a jobbhátvéd Álvaro Odriozola a több játéklehetőség reményében a Bayern Münchenhez igazolt.

Manchesterben sem történt sok érdekesség, Angelinót az RB Leipzig, Patrick Robertset a Middlesbrough vette kölcsön, de ők eddig sem sok vizet zavartak.

A Manchester Evening News szerint azonban vannak problémák, hiszen a csapat a két legutóbbi tétmérkőzésén nem tudott gólt szerezni. Előbb 1–0-ra kikapott a Ligakupában a Manchester Unitedtől (igaz összesítésben továbbjutott), majd a bajnokságban szenvedett 2–0-s vereséget a Tottenhamtől.

Amikor az újságírók megkérdezték Pep Guardiolát a sebezhetőségről és a bizonytalanságról, a spanyol menedzser meglepő választ adott: „Fogalmam nincsen, miért nem tudunk gólt szerezni. Szeretném én is megtalálni a magyarázatot” – mondta.

Az biztos hátrány, hogy Raheem Sterlingre sérülés miatt nem számíthat, sőt Leroy Sane visszatérése is eltarthat még hetekig. A City nemrégiben ismét visszatért a 4–3–3-as rendszerre, de kérdés, csavar-e ezen Guardiola. A Real védelme a régi időket idézi: 23 forduló alatt mindössze 14 gólt kapott a La Ligában.

Tippünk: 1–0

Atalanta–Valencia

Bergamóban lüktet a futballélet, az Atalanta egy pillanatra sem hagyja, hogy a város és a szurkolók unatkozzanak. 2017 tavaszán még igazi meglepetésnek hatott, hogy a klub a Serie A 4. helyén zárt, de a tavalyi bronzérem és a nagyszerű Bajnokok Ligája-szereplés meghozta az étvágyat. A csapat őrült nagy bravúrt mutatott be a csoportkörben, hiszen három meccsét követően a fogadóirodáknál is inkább az volt a kérdés, merjenek bármekkora szorzót tenni akárcsak egy döntetlenre is. A csapat előbb 4–0-ra kikapott a horvát Dinamo Zagreb otthonában, majd pályaválasztóként 2–1-re elbukott az ukrán Sahtar ellen, aztán belefutott egy kiütéses, 5–1-es vereségbe a Manchester City vendégeként. Így az első három meccsén 2–11-es gólkülönbséget produkált, majd a negyediken 1–1-es döntetlenre végzett a manchesteriek ellen.

Arra korábban nem volt példa a BL-ben, hogy egy csapat az első négy meccsén egy pontot szerezzen, majd továbbjusson, de az Atalanta megmutatta, nincs lehetetlen: az utolsó két mérkőzésén gólt sem kapott, előbb 2–0-ra megverte a Dinamo Zagrebet, majd óriási meglepetésre 3–0-ra győzött Harkivban a Sahtar ellen, és hét ponttal a csoport második helyén zárt.

Közben a bajnokságban sem tétlenkedett, ugyan a dobogó távolinak tűnik, de a BL-részvételt érő 4. pozíció még megvan.

A stabilitáshoz a téli átigazolások is segíthetnek: a kolumbiai csatárt, Duván Zapatát 12 millió euróért sikerült végleg megszerezni a Sampdoriától, érkezett a horvát középső védő, Bosko Sutalo (NK Osijek, 5 millió euró) és a német balbekk Lennart Czyborra (Heracles Almelo, 4,5 millió euró), míg sikerült kölcsönvenni három védőt, Mattia Caldarát (AC Milan), Adrien Tamezét (Nice) és Raoul Bellanovát (Bordeuax).

Ezek után a Valencia se tűnik megoldhatatlan feladatnak (járhattak volna rosszabbul is az olaszok), a La Liga 6. helyezettje két kölcsönből visszatérő játékost ismét elpasszolt: Jeison Murillót 12 millió euróért a Sampdoriának, míg Toni Latót kölcsönbe az Osasunának. Az egyetlen téli fogás az AC Milantól kölcsönvett 35-szörös olasz válogatott középpályás Alessandro Florenzi.

Tippünk: 2–1



Atlético Madrid–Liverpool

Fentebb már szóba került Carrasco helyzete, a vb-bronzérmes szélső 2015–2018 között már erősítette az Atléticót, majd két évet Kínában szerepelt, hogy aztán idén január 31-én kölcsönbe ismét Madridba szerződjön.

„Egy ügyes, gyors és tehetséges játékos, aki jól ismeri a csapatunkat. Tud cselezni, gólt szerezni, kiszolgálni a társakat, azaz állandó figyelmet érdemel az ellenfél részéről” – írta róla a klub hivatalos honlapja. A belga játékos eddig nem rázódott vissza teljesen, a Real Madrid és a Granada ellen egyaránt csereként állt be, de – miközben az Atlético egy gyengébb szériával leverekedte magát a dobogóról – nem mutatott semmi extrát.

Pedig arra szükség lenne a Liverpool ellen, az angolok ugyanis szédületes formában vannak. A szezonban eddig mindössze háromszor kaptak ki: az angol

Szuperkupában (Community Shield) 1–1-es döntetlen után tizenegyesekkel maradtak alul a Manchester Cityvel szemben, a BL-ben a Napoli győzte le őket idegenben 2–0-ra, míg a Ligakupában az abszolút tartalékcsapattal felállva kaptak egy sima ötöst az Aston Villától.

A Premier League-ben azonban még veretlenek, 25 forduló után 22 pont előnnyel vezetnek, ha ez így folytatódik, márciusban jöhet is a bajnokavatás. Jürgen Kloppnak se nagyon volt miért belenyúlnia a keretbe, januárban mégis az övék volt az egyik első igazolás: Haaland mellett így kelt el a Salzburg másik fontos játékosa, Minamino Takumi. A 8,5 millió euróért szerződtetett japán balszélső eddig már két bajnokin és két FA-kupa-mérkőzésen is játszott: előbbieken csereként, utóbbiakon kezdőként.

Tippünk: 1–2

A címvédő Liverpoolnak minden esélye megvan, hogy 2020-ban is magasba emelje a BL-trófeát (Fotók: TASR/AP)

Chelsea–Bayern München

Érdekes csatát ígért a Chelsea és a Bayern München párharca is, főleg, mert a két klub gyakorlatilag semmi különöset nem csinált a januári átigazolási szezonban. Ezt a szakemberek úgy értékelték, hogy a nyárra tartogatnak a klubok, akkor árható nagyobb átalakítás mindkét oldalon.

A Chelsea elég kiegyensúlyozatlan, legutóbbi hat hazai bajnokijából például hármat is elveszített, és 25 forduló után úgy áll a negyedik helyen, hogy a dobogó már nyolcpontnyira eltávolodott.

Az eseménytelen január keserű csalódás volt a Chelsea-szurkolók körében, de a Bayern München drukkerei is alig érezték magukat sokkal jobban, hiszen csak egyetlen új játékos jött – kölcsönbe. Alvaro Odriozola ott van a BL-keretben, a játékos a Hoffenheim elleni kupameccsen be is mutatkozott hét perc erejéig, de nem ő lesz az, aki fenekestől felforgatja a világot. Ráadásul Hans-Dieter Flick gondjait növeli Javi Martínez és Ivan Perisic sérülése is.

Tippünk: 1–2



Lyon–Juventus

Nem élete szezonját futja az Olympique Lyon csapata, amely túl a bajnokság felén messze van a dobogótól. Ugyanakkor a Bajnokok Ligájában még áll, bár a Juventus ellen a szakemberek nem sok jót jósolnak neki.

Talán éppen a hektikus ősz hozta azt, hogy a vezetés jól körülnézett a januári piacon. Lucas Tousart ugyan a Herthához igazolt 25 millió euróért, de a német klub kölcsönben eddigi klubjában hagyta a védekező középpályást, legalábbis a szezon végéig. Érkezett két brazil középpályás, Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense, 20 millió), illetve Camilo (Ponte Preta, 2 millió), míg a Villarreal kameruni középcsatáráért, Karl Toko Ekambiért fél év kölcsönszereplésért négymilliót is megadott a klub.

Ami a Juventust illeti, éllovasként nagyon nem mutatott jól a legutóbbi, Hellas Vereona elleni 2-1-es zakó, de Maurizo Sarri így is bízik az alapcsapatában, hiszen új játékost nem igazolt a télen. Pontosabban de, az Atalanta svéd szélsőjét, Dejan Kulusevskit 35 millió euróért leigazolta, de kölcsönbe Parmában hagyta, ahol egyébként az őszt is töltötte. Távozott viszont Mario Mandzukic (al-Duhail) mellett Emre Can (Dortmund), Mattia Perin (Genoa) és Marko Pjaca (Anderlecht) – utóbbi három csupán kölcsönbe.

A leendő párharcról Leonardo Bonucci nyilatkozott, aki azt mondta, szikrázó csatát és őrült hangulatot vár a lyoni odavágón. „A korábbi lyoni látogatások úgy élnek az emlékeimben, hogy a hazai szurkolók elképesztő hangulatot teremtettek. Nagy meccs vár ránk, mivel Rudi Garcia tehetséges és nagyon gyors fiatal játékosokból rakta össze a csapatát, ezért nagyon koncentrálnunk kell. Nekünk megvannak az álmaink, ehhez pedig pozitív eredményt kell elérnünk idegenben is.”

Tippünk: 1–2



Tottenham–RB Leipzig

Izgalmas párharcot ígér a Tottenham és az RB Leipzig csatája, főleg annak fényében, ami az átigazolási szezonban történt. A londoniak az egyik legfontosabb emberüket veszítették el Christian Eriksen személyében, aki 20 millió euróért az Interhez igazolt. Érkezett ugyan két középpályás, Gedson Fernandes (Benfica, kölcsön, 4,5 millió euró) és a PSV holland balszélsője, Steven Bergwijn (30 millió euró), de nem tudni, ők képesek lesznek-e pótolni a dán klasszist.

A jelek egyelőre azt mutatják, igen, az Eriksen utáni korszakban eddig két győzelem áll a Spurs neve mellett, a Manchester City elleni 2–0-s győzelemnél Bergwijn góllal debütált, ennél jobb belépő nem kell a szurkolóknak.

A lipcseiektől távozott Matheus Cunha (Hertha, 18 millió), Diego Demme (Napoli, 12 millió) és Stefan Ilsanker (Frankfurt, 500 ezer), míg Marcelo Saracchit (Galatasaray) és Jean-Kévin Augustint (Leeds United) kölcsönadták.

Érkezett a Dinamo Zagrebben nagyszerűen teljesítő spanyol középpályás, Dani Olmo, illetve a Manchester City balbekkje, Angelino.

„Egyelőre nem látok túl sok különbséget a Premier League és a Bundesliga között. Mindkét csapat számomra vonzó, támadó futballt játszik, Julian Nagelsmann és Pep Guardiola szintén nagyon hasonlóak, a filozófiájuk sok hasonlóságot mutat. Pep azt mondta nekem, a Bundesliga tökéletes hely lesz számomra” – nyilatkozta Angelino.

Tippünk: 2–0



Napoli–Barcelona

A januári átigazolási időszak egyik nagy meglepetését a Barcelona okozta, amely nem szerződtetett új játékost. Ugyan visszatért a kölcsönből Arda Turan, de ő sem kell, így aztán a szurkolóknak be kellett érniük azzal, hogy a pletykák szintjén álmodhattak Pierre-Emerick Aubameyang, Wissam Ben Yedder, vagy éppen Richarlison érkezéséről.

A legviccesebb, hogy felmerült Fernando Llorente neve is, de a hírek szerint a Napoli által nagyon ajánlgatott veterán támadó nem kellett. Elképzelhetjük, mi történik, ha ezek után a 34 éves csatár gólt szerez a BL-nyolcaddöntőben.

Ami a nápolyi csapatot illeti, nagy volt a sürgés-forgás januárban. Aláírt többek között a középcsatár Andrea Petagna és a középső védő, Amir Rrahmani is, de mindketten maradtak kölcsönben eddigi klubjaikban, a SPAL-ban, illetve a Hellas Veronában.

A két védekező középpályás, a szlovák Stanislav Lobotka (Celta Vigo, 20 millió), valamint a német Diego Demme (RB Leipzig, 12 millió) sokat érhet, csakúgy, mint az Intertől kikölcsönzött jobbszélső, Matteo Politano.

Tippünk: 1–1