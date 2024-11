Nemzetek Ligája – A csoport második helye a tét Amszterdamban

A képlet viszonylag egyszerű, a győztes három pont előnyre tesz szert a közvetlen riválisával szemben, de az októberi, budapesti döntetlen nyomán az egymás elleni eredmények miatt ez behozhatatlan lesz a vesztes számára. Döntetlen esetén ugyan nem dől el a legjobb nyolc közé jutást érő második hely, ám a hollandok egyértelműen előnyben maradnának, egyrészt sokkal jobb gólkülönbségük miatt, másrészt az utolsó fordulóban ők a sereghajtó bosnyákokkal találkoznak, míg a magyarok az éllovas, már biztos negyeddöntős németeket fogadják.

A magyar válogatott egy hónapja az Oranje ellen sikerrel tért vissza régi, jól bevált taktikájához, amellyel korábban olyan nagy skalpokat gyűjtött, mint Angliáé vagy Németországé, azaz stabil és szervezett védekezésből vezetett néhány gyors és veszélyes ellenakciót. A „győzelmi kényszer” ellenére ezen aligha változtat Marco Rossi szövetségi kapitány, mert amikor szeptemberben ennél bátrabb taktikával küldte pályára a csapatát, akkor 5–0-s vereség lett a vége Németországban. Óvatosságra van is ok, mivel a magyarok a legutóbbi négy hollandiai fellépésükön 26 gólt kaptak.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető egyetlen komoly hiányzója Kerkez Milos, aki az utóbbi hetekben kifejezetten jól futballozott Bournemouth-ban – például a bajnoki címvédő Manchester City legyőzéséből két gólpasszal vette ki a részét –, de hiánya annyiban nem fájdalmas, hogy éppen a bal oldalon van megfelelő posztriválisa Nagy Zsolt személyében, aki rendre kiváló teljesítményt nyújt a címeres mezben.

A meccs olyan szempontból is érdekes lesz, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik három liverpooli klubtársával – Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo – találkozhat a pályán.

A spanyol Jesús Gil Manzano sípjelére 20.45 kezdődik az amszterdami Johan Cruijff ArenA-ban a holland–magyar mérkőzés, melyet az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A találkozón az UEFA büntetése nyomán nem lesz nyitva a vendégszektor.

A csoport másik mérkőzésén az éllovas németek a sereghajtó bosnyákokat fogadják Freiburgban, és győzelmükkel bebiztosíthatják az első helyüket is. A vendégek pontvesztésük esetén biztosan búcsúznak az A divíziótól, ami azt is jelentené, hogy a magyarok legrosszabb esetben is a harmadik, osztályozós pozícióban zárnak.

Az NL lebonyolítása a mostani idényre változott, a négyes első és második helyezettje a jövő márciusi, oda-visszavágós negyeddöntőbe jut, a harmadik ugyancsak tavasz elején osztályozóra kényszerül a B divízió egyik csoportmásodikjával, míg a negyedik kiesik a másodosztályba.

A Nemzetek Ligájával – ha közvetetten is, de – megkezdődött a 2026-os vb-selejtező európai része. Az NL-ből közvetlenül nem lehet kijutni a sportág csúcseseményére, csupán négy pótselejtezős helyet osztanak ki. Ezt az a négy legmagasabban rangsorolt NL-csoportgyőztes szerzi meg, amely a jövő évi hagyományos selejtezősorozatban nem végez a csoportja közvetlen kijutást jelentő első és pótselejtezőt érő második helyén sem. Erre a magyaroknak már csak matematikai esélye van.