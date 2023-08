Nem sok kellett a budapesti világcsúcshoz

Majdnem világcsúcs

Eközben már zajlott az egész vb egyik leginkább várt versenyszáma. A szakértők a férfi rúdugrás fináléja során várták a világcsúcdöntést. A svéd Armand Duplantis saját, februárban ugrott 622 centiméteres rekordját szerette volna átadni a múltnak, de a 623-as magasság kifogott rajta. Duplantis így is nagyon magabiztos versenyzéssel, 610 centiméterrel nyert, ám riválisai a vártnál sokkal jobban teljesítettek és először fordult elő világbajnokságon, hogy ketten is 6 métert ugrojanak. Erre az ezüstöt megnyerő Fülöp-szigetekről érkező Ernest John Obiena volt még képes, de a megosztott harmadik helyen végző ausztrál Kurtis Marschall és az amerikai Christopher Nilsen is nagyon közel járt a 600-as álomhatárhoz. A közönség már-már felülmúlhatatlan hangulattal hálálta meg az atléták remeklését, Duplantis utolsó ugrásánál szinte az egész stadion talpon állva figyelt és tapsolt azért, hogy megszülessen az új világrekord. Ugyan ez nem sikerült, de így is járt az ováció a svédnek és remeklő társainak is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy megvédtem a címem. Így már éreztem magamon egy kis nyomást és a többiek is nagyon jól ugrottak, így ők is hajtottak előre. Sosem versenyeztem még ilyen őrült hangulatban, ráadásul nagyon sok svéd is itt volt, olyan volt, mintha Stochkholmban ugrottunk volna. Most át szeretném élni ezt a győztes pillanatot és ünnepelni, aztán újra rekordokra és Párizsra fókuszálok” – nyilatkozta a svéd atléta.