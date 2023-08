Szabó Nóra videójátékként fogta fel a vb maratoni versenyét

A versenyt kifejezetten lassan kezdték a legnagyobb esélyesek, így az első, rövid körben Szabó még az élen is futott, de az első hosszú kör teljesítése során is az élmezőnyben haladt. Ezt követően a négy etióp versenyző folyamatosan rázta le riválisait és kis híján közülük hárman oda is értek a dobogóra. Végül Amane Beriso Shankule nyert címvédő honfitársa, Gotytom Gebreslase előtt, míg a harmadik helyre a nagyot hajrázó marokkói Fatima Ezzahra Gardadi ért oda.

A magyar csúcstartó Szabó Nóra sokáig a középmezőnyben haladt, de az utolsó tíz kilométeren több társát is megelőzte, így 2:33:28 órás eredménnyel a 24. helyen futott be a célba.

Itt többen is egészségügyi ellátásra szorultak, hiszen a nagy melegben annyira kifutották magukat, de a magyar maratonista előbb interjút adott a helyszíni műsorvezetőnek, majd a mix zónában is állta a sarat. Sőt, Szabónak még arra is maradt energiája, hogy az őt magnéziummal kínáló egészségügyi személyzet kedves gesztusát elutasítsa, nehogy a doppingvizsgálat során bármilyen probléma merüljön fel az általa nem ellenőrzött tabletta bevétele miatt. Ezt követően pedig lapunk kérdéseire is válaszolt.