NBA: Még nincs vége

A legtöbb szakértő valószínűleg már akkor leírta a Miamit ebben a sorozatban, amikor a Lakers 3:1-es előnyre tett szert. Egy roppant szoros, de győztes mérkőzéssel 3:2-re tornázta fel az állást a Miami 3:2-re, és el lehet mondani, hogy valamelyest megváltozott a párosítás képe. Igaz, hogy csak egyetlen meccsről van szó, és a Lakers még így is esélyesebbnek számít, de a mérkőzésen történtek alapján bizony van ok aggodalomra a Los Angeles-ieknél.

A Lakers elsőszámú ütőkártyája az, hogy őket erősíti a széria, de lehet, hogy a liga két legjobb játékosa. Lebron James majdnem tripladuplát átlagol, és főleg a támadásban mutatott dominanciája kétségbevonhatatlan. Annak ellenére, hogy elveszítették a mérkőzést, James eszement 40 pontot, 13 lepattanót és 7 asszisztot produkált. Remekül kombinálta képességeit. Ha kellett, támadta a gyűrűt, és vagy egyszerű kosarakat szerzett, vagy faultolták, és mehetett a büntetővonalhoz könnyű pontokért. Hogy megakadályozzák James védelembe hatolását, a védelem kénytelen volt egy lépéssel visszább állni, Jamesnek viszont a hármasozás sem okoz gondot. Ami azt illeti, kilencből hat be is talált.

Hogyha Lebron ilyen jól játszott, akkor miért kell aggódni? A kérdésben ott a válasz is. Annak ellenére is, hogy James parádézott, a Miami talált válaszokat. Továbbá, hiába volt James a meccs legjobb játékosa, hogyha partnere, Anthony Davis nincs 100%-os állapotban. A fiatal erőcsatár ugyanis az első negyed végefelé a lábát kezdte fájlalni, nagyjából a bokája és sarka tájékán. Davis másfél percig nem tudott felkelni. A tudósítók szerint egy régebbi sérülésről van szó, az újulhatott ki. Bár Davis később visszatért a játékba, sántított, ami nyilvánvalóan korlátozta a mozgásban. Frank Vogel, a Lakers edzője ennek ellenére 42 percet játszatta sztárját, annak reményében, hogy foggal-körömmel sikerül behúzni a negyedik győzelmet, s ezzel együtt a trófeát.

Szintén probléma a Lakers számára maga az igencsak felébredni látszó Miami, amely egyre inkább kezd csapatként működni: 6 játékos is 10+ pontos volt. Jimmy Butler második tripladupláját szerezte a döntőben (35 pont, 12 lepattanó és 11 gólpassz), de nem ő volt az egyetlen, aki miatt a Lakers védelme szorongott. Duncan Robinson végre igazán megmutatta, hogy neve miért kerül egyre többször ugyanabba a kontextusba, mint a mesterlövészek, Klay Thompson vagy Ray Allen. Butler után Robinson 26 ponttal a Heat második legjobb pontszerzője volt, s összesen 7 triplája is betalált. Az NBA utóbbi éveiben már nem számít fantasztikumnak, ha valaki effektív hármasozó, de Robinsonnak sokszor már az sem okoz gondot, hogy a védő keze szinte már az arcában van. A fiatal hátvédnek (shooting-guard) ráadásul állandó mozgásban kell lenni, hogy egy parányi helyet is kialakítson magának, Robinsonnak viszont ez pont elég ahhoz, hogy felugorjon, és villámgyors dobótechnikájával elengedje a labdát.

Nem találta viszont a ritmust Bam Adebayo, aki bár sérülés jeleit játék közben nem mutatta, de könnyen meglehet, hogy még mindig zavarja őt a nyaksérülése, ami miatt két meccset is ki kellett hagynia a döntősorozat elején. Adebayo csapatát 13 ponttal, 4-4 lepattanóval és assziszttal segítette győzelemhez az ötödik meccsen, bár ő is tudja, hogy ennél sokkal többre képes. Korábban még nem említettük a Miami erőcsatárát, Jae Crowdert, akinek bár statisztikája nem észbontó (11 pont, 3 lepattanó és 1 assziszt), a védelemben kulcsfontosságú szerepet játszik. Jamest és Davist kordában tartani még egy centernek is kihívás, a Miami alacsony felállásával ez a feladat gyakran Crowderre hárul, aki e nehéz szituációban is fegyelmezetten és méltóan helytáll. A cserepadról Kendrick Nunn meccsről meccsre jobban teljesít, 28 percnyi játékidő alatt 14 pontot szerzett. A 20 éves Tyler Herro ezúttal gyengébb napot fogott ki (12 pont).

A Miami szemszögéből nézve már egyszerű a képlet: Nyerünk vagy vége a szezonnak. Ebből adódik, hogy Erik Spoelstra, a Heat vezetőedzője már nem kísérletezik semmivel. Csak azt a 7 játékost küldi pályára, akiben teljes mértékben megbízik (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Jae Crowder, Duncan Robinson, Tyler Herro, Kendrick Nunn és Andre Igoudala). A center Kelly Olynyk az ötödik meccsen egy percet sem játszott. Védekezésben mutatott teljesítménye ezek szerint túl bizonytalan, pedig ne feledjük: Olynyk két meccsen is több mint 20 ponttal járult hozzá a Miami támadásához.

Az már egészen biztos, hogy egy izgalmas meccssorozatról van szó. A mérkőzések szorosak, hol egyik, hol a másik vezet. A Miami Heatnek lehetősége lesz kiegyenlíteni az LA Lakers ellen a széria hatodik találkozóján, mely helyi idő szerint hétfő hajnalban kezdődik, 1:30-kor.