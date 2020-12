NBA: így változtak a csapatok

A bajnok Lakersnek jöttek össze leginkább a dolgok. Hosszabbítani tudtak a még mindig fiatal, csak 27 éves, de a liga elitjébe tartozó Anthony Davisszel, így tovább tarolhat a Lebron–Davis félelmetes páros. A lila-arany klub megszerezte ezentúl a liga valószínűleg első és második legjobb csereemberét, Montrezl Harrellt és Dennis Schrödert is.

A 2020-as playoffban abszurd módon korán kieső Milwaukee-nak is sikerült meggyőznie sztárját, a kétszeres MVP-t, Giannis Anteto-kounmpót, aki továbbra is a Bucksnál képzeli el jövőjét. Az irányító Hill–Bledsoe párost ellenben lecserélték egy D.J. Augustin–Jrue Holiday duóra, ami nem feltétlenül javulás, viszont kínálhat több kreativitást és stabilabb védekezést.

Hosszabbított a Miami Goran Dragiccsal, viszont értékes játékosokat vesztett Jae Crowder és Derrick Jones Jr. személyében. Pótolhatja az űrt a stabil csatár Maurice Harkless és az elsősorban védekező mentalitású dobóhátvéd, Avery Bradley. Így bár a Miami gyengülhetett keretben, hiba volna azt gondolni, hogy a 2020-as rájátszásban és döntőben kiválóan helytálló fiatal Herro, Adebayo, Nunn és Robinson ne fejlődne tovább, ezzel új lendületet adva a Heatnek.

A Clippers csúfosan zárta a buborék-playoffot, nemcsak azért, mert az elődöntőbe se jutottak, hanem azért is, mert pénzügyileg mindent kipréseltek a kasszából, hogy megszerezzék a Leonard–George párost, akik viszont enyhén szólva nem jártak sikerrel. Egy ilyen duótól mindig el lehet várni nagy dolgokat, viszont a meglévő keret megnyirbálása nem segít a helyzetükön. A fent említett Montrezl Harrell immár a rivális Lakers cserepadjáról fog berobbanni, ráadásul a csatár JaMychal Green és a csereirányító Reggie Jackson is távozik. A center és erőcsatár posztra érkező Serge Ibaka érkezése nyújthat némi vigaszt.

Csiszolt a keretén a Boston is. A korábban All-star-válogatott, de a zöldekhez be nem illő és igencsak sérülékeny Gordon Hayward a Charlotte Hornetsben folytatja. Centerbe sikerült megszerezni a Lebron-féle Clevelandben remekelő bajnok Tristam Thompsont, aki már megmutatta, hogy képes a gyűrű alatti piszkos munkát elvégezni.

Nem csak San Franciscóban várták a Curry–Thompson triplázó páros visszatérését, a Warriors viszont ebben a szezonban nem fog újra a csúcsra emelkedni, Thompson ugyanis egész évre szóló Achilles-ín-szakadást szenvedett, s így a Golden State legjobb esetben is csak az alsó playoff-helyekért fog harcolni. A draft egyik legizgalmasabb játékosát, James Wisemant viszont sikerült megszerezni a Warriorsnak.

Kitörhet a tabella aljáról idén az Atlanta, amely a Lakers mögött a legjobb átigazolási időszakot zárta. A 2020-as rájátszásban ismét remekelő veterán, Rajon Rondo érkezik az irányító posztra, ami okuló tapasztalat lehet a tehetséges, de sokszor sedre Trae Young számára. Támadó energiát hoz a csapatba az olasz Danilo Gallinari elsősorban az erőcsatár pozícióba, és biztosan láthatunk majd jó néhány triplát a szerb Bogdan Bogdanovicstól is. Mivel az Atlanta tavalyi szezonjának lényegében a koronavírussal vége is volt, a még februárban érkezett 26 éves, center, Clint Capela is mondhatni új igazolás.

Megőrizte a felfelé ívelő Lillard– McCollum irányítóduóját a Portland Trailblazers, Carmelo Anthony is aláírt, és emellett értékes és effektív játékosokkal erősítették a keretet: Robert Covington és Derrik Jones Jr. érkeznek a csatárposztokra, a régi-új cserecenter pedig Enes Kanter.

Bár a csapatok erősorrendjét illetően nagy port nem kavar, az individuális pályaívek szempontjából érdekes, hogy Russell Westbrook a már évek óta szenvedő Washingtonban folytatja, és tulajdonképpen helyet cserél John Wall-lal, aki egy igencsak hektikus James Harden „uralta” Houstonban próbál majd új helyet találni magának. Chris Paul a Phoeniben folytatja. Lenyűgöző playoffban mutatott teljesítményét követően nem volt megelégedve a csapatban kapott szerepével a Denver erőcsatára, Jeremy Grant, aki a nyugat egyik topcsapatából inkább elszerződött a keleti aljára, a Detroitba. Nagy megkönnyebbülésére hosszabbított a Torontóval a kicsi, de erős Fred Van Vleet, ez viszont nem segít a Marc Gasol és Serge Ibaka távozása okozta méretes hiányon.