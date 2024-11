Nagy Zsolt: Úgy kell kimennünk a pályára, hogy képesek vagyunk nyerni

A magyar válogatott szombaton Hollandiában lép pályára, ahová az UEFA büntetése miatt nem kísérhetik el a csapatot a szurkolók. Nagy Zsolt, a válogatott és a Puskás Akadémia szélsője szerint a nemzeti csapatnak úgy kell kiutaznia Amszterdamba, hogy elhiggye, képes győzni. A szárny-védő párhuzamot vont az előző kiírásban, Anglia ellen vívott meccsekkel, amikor a válogatott 1:0-ra nyert Kane-ék ellen a Puskás Arénában, majd Wolverhamptonban nagy meglepetésre 4:0-s diadalt aratott.

„Most a hollandokkal játszottunk itthon 1:1-et, úgyhogy ha egyszer már az angolok ellen meg tudtuk ugrani ezt a feladatot, akkor akár ez is meglehet. Úgy kell kimennünk a pályára, hogy képesek vagyunk nyerni

– hangsúlyozta a 26-szoros válogatott játékos, aki többek között arról is beszélt, hogy az előző két NL-találkozón nagyon elfáradt, de jó érzéssel tölti el, hogy a hollandok elleni hazai meccsen, majd Bosznia-Hercegovinában is gólpasszt adott. – Korábban már többször bebizonyítottuk, hogy ha az egység megvan, akkor nem számít, hogy ki az ellenfél, képesek vagyunk jó eredményeket elérni” – jelentette ki.

Az A divízió 3. csoportjának harmadik helyén álló magyarok szombaton 20.45-től játszanak a második hollandokkal Amszterdamban, három nappal később pedig a németeket fogadják telt ház előtt a Puskás Arénában.

A szlovákokra sem vár egyszerűbb feladat, ők a C divízió csopotrangadóján Svédországba utaznak. Francesco Calzona legénységének elsősorban a félelmetes Gyökeres–Isak–Kulusevski támadósorra kell felkészülnie.

„A svédek óriási minőséggel rendelkeznek, főleg támadásban. Világszintű játékosaik vannak, és biztosan legalább annyira veszélyesek lesznek, mint az első meccsen. Jól kell védekeznünk, és hibára késztetni őket hátul. Szerintem a nézők számára izgalmas mérkőzés lesz”

– nyilatkozta a szlovákok szenci gyakorlása előtt Leo Sauer. A mindössze 19 éves szélső a Feyenoord játékosa, de az idei szezont kölcsönben a NAC Breda csapatánál tölti, ahol két héttel ezelőtt szerezte meg első gólját. A tehetséges játékos elsősorban a bal szélen érzi jól magát, és a sérült Lukáš Haraslín távollétében novemberben nagyobb szerep hárulhat rá a válogatottban. „Erre még nem is gondoltam. Lehet, hogy így lesz, de most olyanok is visszatértek a csapatba, akik korábban sérültek voltak, például Ivan Schranz. Örülök, hogy a csapattal edzhetek, és majd kiderül, hogy kapok-e lehetőséget.

A szlovákok a szombati, svédországi meccs után kedden Észtországot fogadják Nagyszombatban.

(lz, MTI, TASR)