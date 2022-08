Multisport Eb – Újabb három magyar arany a kajak-kenu pályán

A zárónap első felében olyan számok fináléit rendezték meg, amelyek nem szerepelnek az olimpia műsorán. A szombati vihar elvonultával ezúttal már napsütésben, 20–22 fokos hőmérsékletben és viszonylagos szélcsendben kezdődhettek meg a küzdelmek.

Az egy nappal korábban K-2 500-on Fojt Sárával negyedik Pupp Noémit most K-1 1000 méteren szólították a rajthoz. Az Atomerőmű SE 24 éves kajakosa a visszafogottabb rajt után fokozatosan zárkózott fel az élbolyba olyannyira, hogy 600 méternél a vezetést is átvette. A hajrában aztán hárman is szorongatták, de sikerült megőriznie előnyét, így magyar arannyal kezdődött a nap.

A rutinos Noé Bálint, Kulifai Tamás duó két hete harmadik lett a kanadai világbajnokságon K-2 1000 méteren, de a mezőnyben most is ott volt az előtte végzett két egység, a német és az olasz. A rajt után a magyarok „felültek” a mellettük lapátoló németek és olaszok vizére, majd a hajrában felzárkóztak, de a dobogós helyet ezúttal nem sikerült elérniük, a németek, a spanyolok és az olaszok mögött negyedikek lettek.

Női C-2 200 méteren a szombaton az 500 méteres olimpiai számban ezüstérmes Bragato Giada, Nagy Bianka duó két hete legjobb európaiként zárt harmadikként a vb-n, így most esélye volt egy jobb helyezésre. Ennek megfelelően is versenyzett, a németekkel és leginkább a spanyolokkal volt csatában az aranyéremért, és ha csak öt századmásodperces előnnyel is, de elsőként haladt át a célvonalon.

Férfi C-2 200 méteren egy frissen összetérdelt egység, Korisánszky Dávid és Hodován Dávid képviselte a magyar színeket, előcsatározások nélkül indulhattak a döntőben, amelyben hatodik helyen végeztek.

A Kiss Blanka, Lucz Anna kettős a szám friss világbajnokaként szállhatott vízre a női K-2 200 méter döntőjében, és ennek megfelelően is teljesített. Már a rajtból a magyarok jöttek ki elsőként, és az ott megszerzett előnyüket még tovább is növelték a célig, a riválisok végig csak a hátukat nézhették. A magyar duó így két héten belül világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett ebben a számban.

Az egyetlen magyar B döntős, a C-1 500 méteren érdekelt Kiss Balázs első lett utolsó pályáján, így összesítésben a tizedik helyen zárt. A számot a cseh Martin Fuksa nyerte.