Megvan a győzelem, a svédeken múlik a magyarok továbbjutása

A Zöld-foki Köztársaság ellen Hanusz Egon kezdett irányítóban Lékai helyett, a kapuban ellenben ismét vállalta a játékot Mikler, akinek az ujja még a svédek elleni meccsen sérült meg. Szerencsére azonban nem törésről, csak szalagsérülésről van szó. A meccset Bodó két bombája nyitotta, majd Hanusz is beköszönt, a 6. perc végén pedig már 3:6-ra vezetett Magyarország. A félidő hátralévő részében folyamatosan nőtt Rosta Miklósék előnye, a szünetben 15:22 volt az állás.

A szünet után állandósult a 6-7 gólos különbség, majd az utolsó negyedórára fordulva tovább nyílt az olló. A zöld-fokiak 7 a 6 elleni játéka ugyan hozott szép akciókat, számtalanszor labdaeladás vagy védés lett a vége, ami után még a védőspecialista Sipos Adrián is lőtt üreskapus gólt. Öt perccel a vége előtt Bóka szerzett labdát, majd talált a kapus nélküli kapuba, így először alakult ki tízgólos különbség a mérkőzésen. Az afrikaiak még egy kiállítást is begyűjtöttek a hajrában, így a végén 30:42-es győzelemmel zárta a középdöntőt Magyarország.

A mérkőzés legjobbjának a 12 gólpasszig és 6 gólig jutó Hanusz Egont választották, aki 46 percet töltött a pályán, így a brazilok ellen klasszis teljesítményt nyújtó Lékai végig pihenhetett. Azt, hogy az irányítónak lesz-e lehetősége megmutatni, mennyire sikerült regenerálódnia, még nem tudjuk. Az már egészen biztos, hogy Izlandot megelőzi a magyar csapat, hiszen ha nyernek is a szigetországiak a brazilok ellen, az egymás elleni eredmény miatt nem előzhetik meg Bánhidiékat. A kulcsfontosságú a Portugália–Svédország mérkőzés (20.30-kor kezdődik), amelyen a már biztos csoportelső, házigazda skandináv csapatnak nyernie kell ahhoz, hogy a magyar válogatott a középdöntős csoport második helyén végezzen és bejusson a nyolc közé.

Szívvel-lélekkel

„Elvégeztük a munkát, most pedig megnézzük, hogy a svédek legyőzik-e a portugálokat” – mondta az M4 Sportnak Chema Rodríguez szövetségi kapitány, akinek szavait szinte minden játékosa elismételte a mix zónában.

„Kellemetlen ellenfél volt a Zöld-foki Köztársaság, ahogy kellemetlen ellenfél volt Dél-Korea is. Ők sokkal nagyobbat lőttek, sokkal közelebb jöttek, sokkal tovább maradtak a levegőben, ez nekünk is megnehezítette ma a dolgunkat. De le a kalappal a srácok előtt, mert szívüket-lelküket kitették a 60 perc alatt hátul és elöl is. Sajnáljuk, hogy nem a saját kezünkben van a jövőnk, de reméljük a legjobbakat” – elemezte az ellenfelet is Székely Márton, aki a második félidőben kapott lehetőséget, és hat védéssel járult hozzá a sikerhez.

A hét gólig jutó Bodó Richárd is azt emelte ki, hogy a saját feladatukat teljesítették. „Azt kérte tőlünk a szövetségi kapitány, hogy úgy kezdjük el a mérkőzést, hogy a saját feladatunkat csináljuk meg, csak ezzel a mérkőzéssel foglalkozzunk, és ha ez megvan, majd szurkolhatunk a svédeknek. Amit tudtunk, megtettük, reméljük, hogy hazai pályán nem akarnak majd pontokat veszíteni” – nyilatkozta a tévé kamerája előtt a balátlövő.