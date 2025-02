Medgyes Sinan szerint sűrű lesz az NB I-es végjáték

Először is gratulálok a góljához, de kezdjük az egészségével. Hogy van?

A Kecskemét elleni mérkőzés előtt egy nappal betegedtem le. A csapaton belül többen elkaptunk egy vírust. A múlt héten már teljes értékűen tudtam edzeni és a vasárnapi bajnokira már bevethető voltam. Most már teljesen rendben vagyok.

Az Újpest ellen a félidőben állt be. Hogyan zajlott a csere, mikor szólt Márton Gábor, hogy számít önre?

A szünet előtt nem sokkal szóltak, hogy be fogunk állni. Hármat is cseréltünk, így mi már azt a tizenöt percet a bemelegítéssel töltöttük. Azzal küldött be minket az edző, hogy támadjuk le az ellenfelet, ne hagyjuk kibontakozni az újpestieket és próbáljunk minél hamarább gólt lőni. A hazaiak már vezettek, így nem nagyon kezdeményeztek, ráültek az eredményre, mi pedig teljesen be tudtuk szorítani őket.

Kívülről úgy tűnt csak idő kérdése, hogy mikor találnak be, majd jött a lila-fehérek piros lapja is. Érezte, hogy itt még akár fordíthatnak is?

Ahogy mondtam, nagyon benyomtuk őket, helyzetük sem volt. Szerintem az egész csapat érezte, hogy ha rúgunk egy gólt, akkor abból ők már nem fognak tudni felállni. Nagyon nehéz olyankor váltani, ha ilyen helyzetben kap a csapat egy gólt, az ellenfél pedig nyom tovább. Ez pedig így is volt.

Hogyan emlékszik vissza a végjátékra? A 94. percben önnek is fel kellett érnie a kapu elé?

Miután piros lapot kapott az Újpest, még inkább behúzódtak a kapujuk elé, mi még feljebb léphettünk. Így már természetesnek éreztem, hogy minél többen érjünk oda a tizenhatoshoz, legyenek beadásaink, hogy gólt tudjunk lőni.