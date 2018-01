Majdnem abbahagyta, de nem tud korcsolya nélkül élni

A budapesti születésű Maszljanko Alexander nem jutott be a kűrbe a moszkvai műkorcsolya-Európa-bajnokságon, de így is elégedetten jött le a jégről. Nem sokkal az Eb előtt ugyanis bokaszalag-sérülést szenvedett, egy napig járni sem tudott, a triplái pedig csak egy héttel a kontinensviadal előtt jöttek vissza.

„Úgy jöttem ide Moszkvába, hogy semmi vesztenivalóm nincs, itt vagyok, csak élvezzem” - magyarázta az orosz származású korcsolyázó. Magyarországon született, és ott is edz, ám orosz állampolgársága is van, így otthon érzi magát Moszkvában, ahol sok olyan rokon is élőben láthatta, akikkel máskor csak ritkán találkozhat.

Gayane Akopyan 19 éves védence egy tripla lutz, dupla toeloop kombinációval kezdett, utána azonban a rittbergert leszimplázta. A dupla axel már rendben volt, és a Quizas, Quizas, Quizas latin ritmusaira nyújtott előadásával a közönséget és a bírókat is meggyőzte. „Nem is tudom, mennyire áll közel hozzám ez a stílus, de az edzőm úgy látta, ez jól áll nekem. A komponensekre kapott pontok is azt mutatják, hogy tetszek a bíróknak - mondta nevetve Alexander. - A rittberger előtt talán nem koncentráltam eléggé, de ettől eltekintve a többi ugrást, a forgásokat, a lépéseket úgy hajtottam végre, ahogy elterveztük.”

Három hete mindez még nem volt annyira egyértelmű, egy bokaszalag-sérülés ugyanis majdnem keresztülhúzta az Eb-s terveit. „Csak két hete tudtam visszatérni a jégre, de az első edzésen még nem is tudtam rendesen ráállni a jobb lábamra, se forogni, se ugrani. A második napon már ugrottam szimplákat, a harmadik edzésen már forogtam, és duplákat ugráltam, a negyedik és az ötödik edzésen pedig már megvolt a dupla axel és a könnyeb triplák. A konkrét felkészülésre csak egy hetem volt” - árulta el a versenyző, akinek a jobb bokája a gyenge pontja, tavaly majdnem teljes szalagszakadást szenvedett. Ez is közrejátszott abban, hogy be akarta fejezni a korcsolyázást. „Úgy éreztem, hogy nem tudom megemészteni ezt a súlyos sérülést – mesélte Moszkvában Maszljanko. - Nem akartam korcsolyázni, úgy éreztem, már nem lesz semmi. Egy hétig nem is edzettem, de nem bírtam, vissza kellett mennem a jégre. Nem tudok korcsolya nélkül élni!” (bt)