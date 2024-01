Ligetvári Patrik már az Eb előtt érezte, hogy jók lesznek

Az Ausztria elleni egy rosszul sikerült meccs volt. A védelem egyik oszlopaként ön is abban látta a hibát, hogy a 7 a 6 elleni osztrák támadójátékra nem sikerült megfelelően reagálni?

Szerintem az volt a probléma, hogy ők teljesen más játékelemekkel játszanak, mint az összes többi csapat az Európa-bajnokságon. Egész végig a 7 a 6 elleni játékra fókuszáltak, amit mi is tudtunk. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy amikor készülünk egy Bajnokok Ligája-mérkőzésre, akkor az első két edzésen nehezebben szokott menni, mikor ezt vagy az ehhez hasonló elemeket gyakoroljuk. Összeszokottság és sok gyakorlás kell ahhoz, hogy ezt jól ki lehessen védekezni. Nekünk erre nem volt időnk. Az utolsó pillanatban tudtuk meg, hogy őket kapjuk, utána utaztunk, este fél nyolckor volt edzésünk, tízkor értünk vissza a hotelbe vacsorázni. Ennyi időnk volt felkészülni arra a meccsre. Mentálisan megpróbáltuk, de nem úgy jött ki, ahogy akartuk. Ha nem az első meccset játsszuk velük, akkor biztosan nem ez lett volna a végeredmény.

Valóban nagyon sűrű volt a program, sorra jöttek a mérkőzések, közben utazni is kellett, de a regenerációra, edzésre, felkészülésre is meg kellett találni az időt. Mennyire nehéz tartani a tempót ebben a bő két hétben?

Nagyon erőltetett menet volt, főleg mikor este játszottuk a mérkőzéseket. Amikor szabad nap volt, akkor ugyan úgy edzettünk és kettő videóelemzés is volt, azzal már elment 4-5 óra. Az esetleges utazásokról nem is beszélve. De a mérkőzésnapon is volt edzés és videózás délelőtt, hiszen nem lehetünk egész nap a szobában. Szóval minden a felkészülésről és a regenerációról szólt, de persze ez minden csapatnak hasonló volt.

Az egyik legsokkolóbb nap volt, mikor kiderült, hogy Palasics Kristófot meg kellett műteni és Máthé Dominikra sem számíthat tovább a csapat. Hogy fogadták ezt önök?

Mikor este lefeküdtünk, még nem volt semmi gond, reggel pedig már adott volt a probléma. Egyik pillanatról a másikra jöttek a rossz hírek. Szerencse, hogy Kristófnak már jó az állapota és remélem, hogy Dominiknak is folyamatosan javul a térde. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy azok után is össze tudtunk tartani, hogy két ilyen fontos ember is kidőlt.

A szlovének elleni helyosztón két fáradt csapatot láthattunk. Volt valami taktikai nüansz, ami az önök javára döntött, vagy az említett összetartás lehetett a siker kulcsa?

Szerintem az egyik nyilván az volt, hogy ennyire együtt tudtunk maradni és küzdeni egymásért. A másik viszont az, hogy a méregfogukat ki tudtuk húzni, ami az egy az egy elleni párharcok megfogása volt. Valamint az emberelőnyös játékukat is meg tudtuk állítani, hogy minél kevesebb gólt lőjenek belőle, ez nagyon bejött. Annak ellenére, hogy nem sikerült sokszor vezetnünk a mérkőzésen, így lehet úgy tűnt, hogy ez nem annyira működik, a végére minden összeért.