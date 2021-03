Lewandowski kikapcsolása lehet a magyar siker kulcsa

Az I csoport első két helyére az angolok mellett a lengyelek és a magyarok pályáznak.



A vendégek kerete mindenképpen erősebb, már csak Robert Lewandowski személye miatt is. A Bayern München csatárát 2020 legjobbjának választották, és elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a Bayern München százszázalékos teljesítménnyel diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában. Az ő semlegesítése lesz a legfontosabb a magyarok számára, akiknek helyzetét segíti, hogy a két legjobb belső védője, Willi Orbán és az átigazolása után a Fenerbahcéban is remekelő Szalai Attila egyaránt jó formában van.



Több forgatókönyv

Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitányának együttese önbizalommal telve várhatja a találkozót, mivel tavaly ősszel erősebbnek vélt riválisokkal szemben is felvette a küzdelmet, sőt több esetben le is győzte azokat, így a Nemezetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból feljutott az élvonalba. Az olasz szakvezető dolgát azonban megnehezíti, hogy elhúzódó ágyéksérülése miatt nem számíthat legértékesebb játékosára, a télen Salzburgból az RB Leipzighez igazolt Szoboszlai Dominikra. Ugyanakkor a nemzeti együttes ősszel megmutatta, hogy a 20 éves támadó középpályás távollétében is versenyképes, mert nélküle is meg tudott verni olyan minőségi ellenfeleket, mint a bolgár, a szerb és a török válogatott, ráadásul utóbbi kettőt idegenben. Az is biztató, hogy első számú helyettese, Kalmár Zsolt nagyszerű formában futballozik a DAC-ban. „Nem hiszem, hogy hozzánk alkalmazkodnának, Paulo Sousának megvan a saját elképzelése – kezdte az olasz szakember a meccs előtti sajtótájékoztatót. – Én pedig nem vagyok Nostradamus, hogy kitaláljam, milyen szándékokkal érkezik az ellenfelünk. De két forgatókönyvre is felkészültünk, négy és három védővel is fel tudunk állni, emellett a klasszisaikra, Robert Lewandowskira és Piotr Zielinskire is külön készülünk. A tervünk megvan, kérdés, sikerül-e a pályán megvalósítanunk. Arra is vannak ötleteink, hogyan állítsuk meg Lewandowskit, de az elmúlt két-három évben másoknak is voltak, mégsem nagyon sikerült megvalósítaniuk. És nem én vagyok a legjobb edző közülük.”



Pontrúgások dönthetnek

A magyar válogatott csatár, Nikolics Nemanja számára különleges lesz ez a mérkőzés, hiszen hosszú és sikeres lengyelországi légióskodást tudhat maga mögött.



„Miben látom a lengyelek erejét? Ott van a sorukban a világ legjobb centere, Robert Lewandowski, rá mindenképpen figyelni kell. Ki kell kapcsolnunk a játékból, de ez nem lesz egyszerű, nálunk jobb csapatoknak is nehezen sikerült. Emellett, mivel Paulo Sousa nemrég vette át az irányításukat, kiszámíthatatlan, milyen szisztémában fognak játszani, de harcos mérkőzésre számítok, amin sokat kell majd futni. A pontrúgásoknak is nagy jelentősége lehet, előfordulhat, hogy ezen múlik majd a végeredmény” – mondta a MOL Fehérvár csatára.



Pozitív teszt

A lengyel szövetség szerdai közlése szerint a magyarok ellen készülő keretből Mateusz Klichnek pozitív lett a koronavírustesztje. A Leeds United 30 éves középpályását azonnal elkülönítették a társaitól, már nem is utazott a csapattal Budapestre.



A csoport másik két csütörtöki mérkőzésén a favorit angolok a papírforma szerint könnyed bemelegítéssel kezdenek a vendég San Marino ellen, míg az albán gárda Andorrába látogat.



A magyar válogatottnak a pótselejtezőre még akkor is jó esélye van, ha a második helyet sem sikerül megszereznie, mivel a pótselejtező mezőnyéhez csatlakozik majd két olyan együttes, amely tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában megnyerte a csoportját, de a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a fennmaradó helyekért. (MTI, nso)