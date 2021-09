Križan Richárd: „Gyorsan beilleszkedtem a Slovanba”

Váratlanul érte a legsikeresebb szlovákiai csapat érdeklődése?

Amikor a megkeresés jött a Slovan részéről, én még a Trencsénre összpontosítottam, hiszen élő szerződésem volt a klubbal, az első bajnoki fordulót még ott játszottam. Aztán elég gyorsan történtek a dolgok, felvettük a kapcsolatot a Slovannal, és két hét alatt lezajlott az egész klubváltás. Volt egy másik lehetőségem is, egy lengyel élvonalbeli csapat is érdeklődött irántam, de úgy éreztem, hogy a Slovan lesz számomra a jobb lehetőség.

Beszélt Vladimír Weiss vezetőedzővel az átigazolás előtt?

Igen, személyesen is találkoztunk, és tudtunk beszélni még a szerződés aláírása előtt. Ennek nagyon örültem, hiszen én magam is nagyon kíváncsi voltam, hogy mit gondol rólam, milyen szerepet szánna nekem. Egy országszerte nagyon tisztelt edzőről van szó, aki nagy dolgokat ért el. Nagyon jó szakembernek tartom őt. Valamikor picit szigorú, de ez így működik.

Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy elsősorban a Fortuna Ligában számol önnel, az érkezése óta lejátszott 4 bajnokin a kezdőcsapatban kapott helyet. A nemzetközi porondon azonban egyelőre kevés lehetőség jutott önnek. Erről is beszélgettek előzetesen?

Igen. Ennek az az oka, hogy a nyáron érkeztek a klubhoz idősebb, tapasztaltabb játékosok is, akik komolyabb európai rutinnal rendelkeznek. Ez tudatos az edző részéről, így rotálni tudja a játékosokat, és míg Európában a tapasztaltabbakat favorizálja, a hazai bajnokságban a többiek is megkapják a lehetőséget. Weiss a találkozásunkkor hangsúlyozta, hogy a klub legfőbb célja, hogy bejusson valamelyik kupasorozat csoportkörébe, így az esélyt mindenképp meg fogom kapni. Nem azért igazoltak le, hogy a cserepadon ücsörögjek. Azzal, hogy bejutottunk a Konferencialiga csoportkörébe, több lehetőséget kapok a bajnokságban. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz egy év múlva, hiszen a rutinosabb játékosok közül többnek nincs hosszú távú szerződése a klubbal, tehát ez a felállás a későbbiekben változhat.

Vladimír Weiss bízik benne (Fotó: skslovan.com)

Nagyjából egy hónapja a Slovan játékosa. Milyenek a benyomásai a csapatot és a csapattársakat illetően?

Ahogy említettem, több rutinos játékos is van a keretben, így ők pontosan tudják, hogyan álljanak hozzá a dolgokhoz, ha egy új játékos érkezik az öltözőbe. Sokat segítettek, jó fejek. Ennek köszönhetően a beilleszkedésem is gyorsan megtörtént, és szerencsére lakást is gyorsan találtam. Tényleg gyorsan történtek most körülöttem a dolgok, de hát ilyen egy focista élete.

A Slovan keretében is rengeteg nemzetiségű focista található. Nem gyengíti ez a csapategységet?

A közelmúltban több szlovák focista is érkezett az öltözőbe, szóval hallani szlovák hangokat, de egyébként angolul kommunikálunk. Ez nekem nem okoz gondot, Trencsénben is rengeteg nemzetiség jött össze az öltözőben. Csak meg kell szokni egymást, és jól működik a dolog.

Most, hogy a Fortuna Liga címvédőjének és aktuális listavezetőjének játékosa lett, többet gondol a válogatottságra?

Hát, még csak egy hónapja vagyok itt. Elismerem, hogy megfordult már a fejemben, de a válogatottságra úgy tekintek, mint távolibb célomra. Még van időm, hogy ezt elérjem. Most az a fontos, hogy rendszeresen játéklehetőséget kapjak.

Hétvégén DAC–Slovan rangadó következik a Fortuna Ligában. Magyar srácként különös érzés a számára a dunaszerdahelyiek ellen szerepelni?

Természetesen, hiszen egyrészt ők is érdeklődtek irántam régebben, amikor még Nyitrán játszottam, de akkor végül nem jött össze az átigazolás. Másrészt közel áll a szívemhez a csapat, még úgy is, hogy nem Dunaszerdahely környékéről, hanem Palástról származom. Biztos vagyok benne, hogy vasárnap mindent el fognak követni, hogy legyőzzenek minket, de mi is készen állunk. Sok nézővel számolok, szép rangadóra van kilátás. Bízom benne, hogy a kezdőcsapatban kapok helyet, amire jó esély van, hiszen sűrű a programunk, jövő héten már a Konferencialigában lépünk pályára.