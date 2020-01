Kováčik: az UEFA sem akarja, hogy a BL néhány országról szóljon

A közép-európaiakat tömörítő hat tagú szövetséghez (M6), amelynek többek között Szlovákia és Magyarország is tagja, tegnap hetedikként és nyolcadikként Németország és Svájc is csatlakozott. Az összejövetelen téma volt egy női kupasorozat elindítása, és a Bajnokok Ligája és az Európa-liga sokat kritizált rendszere is.



„Mivel a versenyt Bajnokok Ligájának nevezik, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy elsősorban a bajnokoknak kéne szerepelniük ott, bár az természetesen nem megvalósítható, hogy kizárólag ők induljanak. Nem csak mi vagyunk az ellen, hogy a legerősebb bajnokságok legjobb csapatai kisajátítsák maguknak a BL-t, az ilyen felállás az UEFA-nak sem érdeke. Külön örülök annak, hogy Németország, amely az egyik legfontosabb tényezője az európai labdarúgásnak, csatlakozott a szövetséghez. Igaz, hogy a németeknek más jellegű problémáik vannak, mint a többi közép-európai országnak, de fontos megjegyezni, hogy nem azért csatlakoztak, hogy a szövetség vezérei legyenek. Mi azért járunk össze, hogy megvitassuk a felmerülő problémákat, és hogy párbeszéd útján megoldásokat keressünk. Örömmel tölt el, hogy szövetségünk egyre erősödik és egyre fontosabb tényezővé válik az UEFA szemében isˮ – beszélt a találkozó részleteiről Ján Kováčik, a Szlovák Labdarúgó-szövetség elnöke.

Kováčik arról is szót ejtett, hogy a tömörülés tagországai a jövőben megrendezésére kerülő tornák esetében elsősorban az egymással való társrendezést fogják előnyben részesíteni a többi lehetőséggel szemben. A találkozón a cseh szövetség ötlete nyomán felmerült egy közép-európai női versenysorozat megalapítása is.



„Ez a kupa azért jó ötlet, mert szinte mindegyik országban van két – játékerő és anyagi lehetőségek szempontjából is – kiemelkedő női klubcsapat, így érdekes párharcoknak lehetnénk tanúiˮ – nyilatkozta Kováčik.



A szövetségek következő találkozójára jövőre Lengyelországban kerül sor.