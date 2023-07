Kós Hubert világbajnok

Kós nagyot csatázott az amerikai Ryan Murphyvel, de az utolsó fordulót követően növelte előnyét és 1:54,14 perces magyar rekorddal csapott célba. A 20 esztendős versenyző ezzel Bernek Péter 2017-es 1:55,58-as idejét adta át a múltnak. A szám másik magyar döntőse, Kovács Benedek 1:55,85-ös egyéni csúccsal az ötödik lett.

Miután az újdonsült világbajnok kijött a medencéből, még adott egy rövid interjút a helyszíni műsorvezetőnek, amelyben külön köszönetet mondott amerikai edzőjének, Bob Bowmannek, akivel fél éve az Arizona State Egyetemen dolgozik együtt. A mix zónához közelítve azonban rosszul lett, mivel teljesen kiúszta magát, így csak az eredményhirdetés után állt az újságírók rendelkezésére.

„Az áprilisi, westmonti versenyt követően volt egy megbeszélésünk az edzőmmel, amikor megkérdeztem, hogy Lécon Marchand-t lenne könnyebb 200 vegyesen megverni az olimpián, vagy Ryan Murphyt 200 háton. A válasz pedig gyors és egyértelmű volt – mondta az első világbajnoki címét szerző Kós, aki a magyar küldöttség első érmét nyerte a medencés úszóversenyek során. – Végre találtam egy olyan számot, amelyben végig egyenletesen tudok úszni, és meg tudom csinálni azokat a dolgokat, amiket más is a mezőnyben, nincs hiányosságom. Még dolgoznunk kell azon, hogy ezt az időt akár kétszer vagy háromszor is meg tudjam csinálni egy versenyen. Meg fogom tartani ezt a mai úszást a fejemben, és amikor dolgozunk a jövőben, akkor elő tudom majd venni, és akár huszonnyolc másodperces ötvenek is jöhetnek” – mondta az MTI-nek Kós. Edzőjével, aki korábban többek között Michael Phelpsszel is dolgozott, előzetesen 1:53 körüli időt is reálisnak láttak, és a rosszullét után nem sokkal Kós már úgy érezte, teher nélkül szinte azonnal képes is lenne rá.

A magyar úszósport reménysége az érem átvétele után kissé el is érzékenyült. „A dobogó egy elképesztő pillanat volt. Ezt néztem a tv-ben, amikor Cseh Laci, Milák Kristóf hallgatták a Himnuszt, én is ott akartam állni, és végre eljött ez a nap” – zárta az új magyar csúcstartó.

Kovács Benedek bár nem úszott tökéletesen, de elégedett volt: „Örülök annak, hogy sikerült megint egy kicsit javítani, azt egy picit sajnálom, hogy a hosszabb hajrámat, amit szoktam, egy kicsit később indítottam meg, mint kellett volna. Ha van még tíz méter, talán meglett volna a bronz. Az ötödik hely azért nem rossz, a fő cél a jövő évi olimpia.”

Férfi 200 méter mellen világcsúccsal diadalmaskodott Csin Haj-jang, és így történelmi triplázást vitt végbe. A kínai versenyző az első úszó, aki egy vb-n az 50, a 100 és a 200 méteres mellűszás döntőjében is a leggyorsabbnak bizonyult.