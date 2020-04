Király Gábor: nem lehetett könnyű 26 évet hetven percbe sűríteni

"Számomra is érdekes volt, hogy egy-egy ember mit gondol rólam, például az általános iskolai testnevelés-tanárom" - mondta az M1 aktuális csatornának az egykori kapus a róla készült dokumentumfilmről, amelyet szombaton 19 órától az M4 Sporton mutatnak be.

A 44 éves sportember elárulta, összesen 32 megszólaló van a műben, közülük Dárdai Pál és Bernd Storck többször is visszatér. Előbbivel már az ifjúsági válogatottban, majd a Hertha BSC-ben is együtt szerepelt, később pedig szövetségi kapitány lett a nemzeti együttesnél. Utóbbi a berlini klub pályaedzőjeként szemelte ki őt a Hertha számára, majd több mint tíz évvel később szintén szövetségi kapitánya lett.

Király arról is beszélt, hogy a produkció a magyar szövetség (MLSZ) támogatásával készült, a címe pedig 108, ami a válogatottságainak számára utal, ez pedig végigkíséri az egész filmet.

"A film minden pillanata emlékezetes számomra. Igyekeztünk úgy válogatni, hogy a közvélemény számára kevésbé ismert jelenetek is benne legyenek" - mondta Király, aki 882 mérkőzésen lépett pályára, ezek közül is lesznek jelenetek és szituációk a filmben, így a Bajnokok Ligájából és a válogatottból is.

A szombathelyi hálóőr az interjúban arról is beszélt, egyetlen célja volt, hogy minél több találkozón lépjen pályára, amelyek tapasztalatát a jövőben át tudja adni a fiataloknak.

"A maximumot kisajtoltam a pályafutásomból" - zárta szavait Király, aki 18 éven át futballozott külföldön, ebből hét esztendőt Berlinben, ötöt Münchenben, négyet pedig Londonban töltött, utóbbit két csapatnál, a Crystal Palace-nál és a Fulhamnél.