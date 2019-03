NB I: Nyertek az esélyesek – Király Gábort kiállították a Fradi ellen

Nem csökkent a Fradi előnye

Papíron könnyű feladat várt a bajnok címért harcoló Ferencvárosra és Vidire is, de végül mindkét csapat megszenvedett a győzelemért. A szombathelyiek 70 percig jól tartották magukat a Groupama Arénában, akkor azonban Lovrencsics Gergő távoli bombája és az azt követő események megpecsételték a Hali sorsát. A Fradi vezető találata után ugyanis Király Gábor azt reklamálta, hogy két hazai játékos is lesen állt, amiért Karakó Ferenc sárgát adott a kapusnak, majd mivel tovább szövegelt, kiállította őt a bíró. A Fradi végül 2:0-ra legyőzte a Haladást, a Vidi pedig 1:0-ra a Mezőkövesdet, így továbbra is nyolc pont a különbség a két együttes között.

Király: Nem káromkodtam

Horváth Ferenc csapata az előző két fordulóban ugyan nyerni tudott, de a mostani vereséggel már nagyon közel került a kieséshez, hiszen nyolc forduló alatt 11 pontos hátrányt kellene ledolgozniuk Salátáéknak. A Haladás vezetőedzője a mérkőzést követően kemény kritikát fogalmazott meg Karakó játékvezetővel szemben.

„Aki ismeri Király Gábort, tudja, hogy soha nem szokott káromkodni, nem tudom, mivel sérthette meg annyira a bírót, hogy kiállította. Az egész meccset fura felfogásban vezették. Itthon mindentől védik a játékosokat, aztán kimegyünk a nemzetközi porondra és azt látják a futballisták, hogy ott már nem galamblelkű játékvezetők vannak, akik mindent lefújnak” – mondta Horváth.

Király Gábor is megszólalt a kiállításával kapcsolatban. „Annyit mondtam a bírónak, hogy ez les volt, ezért sárgát kaptam, majd újra közöltem, hogy akkor is les volt, kérdezze meg a partjelzőjétől. Teljesen normális hangnemben beszéltem vele, nem káromkodtam, nem értem miért kaptam piros lapot” – fakadt ki a Haladás kapusa.

Debütálás vereséggel

A Puskás Akadémia–MTK mérkőzés nem szűkölködött az izgalmakban, fordulatokban és a komikus jelentekben sem. Utóbbiból akadt bőven: Artem Kicsak, az MTK ukrán kapusa több alkalommal sem értette meg magát a védőivel, Josip Knezevic, a hazaiak támadója az üres kapu előtt rálépett a labdára, a PAFC egyenlítő találatát pedig kézzel szerezte Nagy Zsolt. A 91. percben aztán a mindössze 18 éves Tamás Nándor góljának köszönhetően Felcsúton maradt a három pont. Minden azt jelenti, hogy a Feczkó Tamást váltó Lucsánszky Tamás vereséggel debütált az MTK kispadján.

A forduló nyertese: Holender Filip (Honvéd) A kispestiek támadója tavasszal remek formában futballozik, nem csoda, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya meghívta a Szlovákia és Horvátország ellen készülő keretbe. Holender a mostani duplájának köszönhetően beérte a góllövőlistán 12 gólos Lanzafamét, így holtversenyben állnak az élen.