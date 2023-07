Kikapott Goriban és elbúcsúzott Európától a DAC

Az Adrián Guľa vezette szakmai stáb egy helyen változatott a Dunaszerdahelyen győztes kezdőcsapaton. Mateus Brunetti helyét a védelemben Filip Kaša vette át. A túloldalon szintén a védelem közepén volt egy csere, Etou helyén az egy hete csereként beszálló Tevzadze kezdett.

Az első helyzetre nem egész két percet kellett várni, ekkor Gale eresztett meg egy életerős lövést 17 méterről, de Petráš szögletre tolta a labdát. A hazaiak az első meccshez hasonlóan veszélyesen letámadtak és folyamatosan veszélyeztettek, a 11. percben újra a sárga-kékek kapusának kellett védenie. Az első negyedóra után 70 százalékban volt a hazaiaknál a labda és Kalmár blokkolt lövésén kívül csak a védekezésről szólt a vendégek játéka. A 19. perc legvégén egy gyors georgiai kontrát Gomis lövése zárt le, amely Riszvaniszról pattant szögletre, ami után kétszer is betalálhatott volna a Dila Gori, de előbb Petráš majd Dimun mentett.

Valamelyest javulni kezdett a vendégek játéka, amikor a 31. percben Gale újra veszélyesen lőtt, de Petrášnak ismét sikerült védenie. Egy perccel később viszont már a kapus is tehetetlen volt, Dzocenidze remekül indította a védők mögé bemozgó Galet, aki ziccerben a hálóba emelte a labdát, 1:0.

A 38. percben Gale szlalomozott végig Pintoék között, majd Petráš védte a lövését, néhány másodperccel később pedig Parulava próbálkozását fogta a kapus. Két perccel később szabadrúgáshoz jutott a DAC. Kalmár 24 méterről remekül lőtt, de Kucserenko és a kapufa együttes erővel hárított. Szinte rögtön ez után Trusa lecsúszott beadása csapódott a hosszú felső felé, de a Gori kapusa újra résen volt.

Az első félidőben szinte csodaszámba ment, amikor a sárga mezes vendégek ötször egymás után pontosan tudtak passzolni, a rendkívül intenzív hazai letámadás tökéletesen működött. A Dila Gori hatszor próbálkozott lövéssel 45 perc alatt és minden alkalommal kaput is talált, a játék képe alapján a DAC számára volt hízelgő, hogy csupán 1:0 állt az eredményjelzőn.

A szünetben visszaállította az egy héttel korábbi kezdőt Guľa, Kaša helyére Brunetti érkezett. A második játékrész első helyzete a szerdahelyiek előtt adódott, de Ramadan beadását Trusa kisodródva csak mellé tudta fejelni, komoly gólveszélyt ez az akció sem hordozott magában. Az 52. percben Kalmár szöglete után többen is lőhettek volna, végül Riszvanisznak sikerült, de blokkolták a próbálkozást. Jobban kezdtek a vendégek, mint a meccs elején, de a következő ziccer a hazaiak előtt adódott, Parulava lövésénél hatalmasat védett Samuel Petráš. Ramadan egy újabb beadása okozott veszélyt a georgiai kapunál, de Trusa nem tudta kapura perdíteni a labdát.

A Gori alaposan visszavett az elején látott letámadásából, de arra azért odafigyeltek, hogy Kalmárék ne tudjanak könnyen támadásokat építeni. Egy-egy veszélyes beadás mindkét oldalon adódott, de a gól egyik csapat játékában sem volt benne ekkor. A 71. perc után újra cseréltek a vendégek, Trusa jött le és Gavrics érkezett a pályára. Szinte rögtön ez után elment az áram a Tengiz Burjanadze Stadionban, közel 10 percre megszakadt a játék.

A 85. percben Kuhianadze adott be balról, Dimun beleért a labdáda, ami így pontosan Santos elé került, a brazil középpályás pedig Petráš felett a kapuba lőtt, 2:0. Így már továbbjutásra állt a hazai csapat.

A vendégek kettőt cseréltek, Kalmár és Ramadan jött le, Vitális és Záhradník állt be. Nem sok jót sejtetett, hogy egy 17 éves játékostól várták a váratlant a sárga-kékek. A 96. percben jöhetett volna a szépítés, de Gavrics bár szépen megelőzte védőjét, de csak a felső lécet találta el, majd Záhradník is eltalálta oldalról a kapufát, de ezen a perdítésen a kapus is rajta volt. Az utolsó szerdahelyi cserénél Mendez jött be Pinto helyére.

A hosszabbítás utolsó percében is megvolt még az esély, Brunetti beadását Krstovic fejelte a bal alsó felé, de Kucserenko óriásit védett. A szöglethez Petráš is előrehúzódott, de ez sem segített. A horvát játékvezető lefújta a mérkőzést, így a Dila Gori 3:2-es összesítéssel búcsúztatta a DAC csapatát. A georgiaiak a két meccs alapján, de legfőképpen a visszavágót tekintve megérdemelten jutottak tovább.