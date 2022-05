FOTÓK: Kijutott a nemzetközi porondra a DAC

A hazaiak vezetőedzője, Joao Janeiro egy helyen változtatott a liptószentmiklósiak elleni győztes csapaton. A kedden már a félidőben lecserélt Szánthó Regő most csak kispados volt, és az akkor a helyére érkező Yhoan Andzouana kezdett. A vendégek edzője, Juraj Ančic nem változtatott a Žilina elleni győztes felállításon.

Szinte rögtön a kezdés után Brunetti kis híján megszerezte a vezetést egy jobb oldali kisszögletet követően, de közelről érkező fejesét bravúrral védte Iliev. A DAC aktívabban kezdte a mérkőzést ellenfelénél, a vendégek nem tudták túl sokáig megtartani a labdát, míg a hazaiak igyekeztek gyorsan megindulni a kapu felé. A 8. percben Balogh lőtt rá középről egy rosszul kifejelt labdát, de kísérlete elkerülte a kaput. Nem sokkal később Verlinden keveredett át a jobb oldalra, beadott, de Balogh nem találta el jól a labdát, így a fejese mellé ment. A MOL Arénában az első pillanattól fogva jó hangulat uralkodott, a hazai B-közép nem adott sok lehetőséget a maroknyi trencséni tábornak, hogy a játékosok az ő hangjukat is meghallják.

Az első tíz perc után kissé leült a meccs, már a vendégeknél volt többet a labda, de nem tudták feltörni a szerdahelyi reteszt. A 22. percben újabb nagy lehetőséget jegyezhettünk fe. A trencséniek alaposan elnéztek egy előrevágott labdát, amivel Krstovic indult meg, a csatárt sikerült elválasztani a labdától, a lecsorgót azonban Dimun szedte össze, 18-20 méterről lőtt, de a labda a kapufáról kifelé pattant. Majdnem tökéletes lövés volt. Rögtön jött is a válasz, a túloldalon hasonló helyzetből Kadák lőtt nem sokkal mellé. Érett a gól és a 26. precben meg is tört a jég. Verlinden szöglete után egy pillanatra úgy tűnt felszabadítanak a trencséni védők, de Balogh visszaszerezte a labdát, Kružliak pedig hatalmas erővel lőtt a hálóba, 1:0.

Egy perccel később ígéretes helyről lőhetett szabadrúgást a Trenčín, de Kadák alaposan fölé lőtt. Újra felpörgött a meccs, helyzetek és kemény párharcok jellemezték a harmadik tíz percet, amelynek végén Azango tesztelte Veszelinovot, de a magyar kapus védte a lapos próbálkozást. A közönség ez után kezdett rá a már a korábbi években megszokott „Harcoljatok Európáért!” rigmusra.

Azangonak megjött a kedve és újra lövéssel próbálkozott, de a DAC kapusa ismét a helyén volt. A 43. percben Krstovic csente el a labdát Bainovicstól, majd megindult a kapu felé, a középpályás azonban utolérte őt, így csak második szándékból lőhetett a hazai csatár. Iliev védése után Balogh ismételhetett volna, de a trencséni védőknek sikerült felszabadítaniuk. Ekkor emberhátrányban voltak a vendégek, Pirinen ugyanis ápolásra szorult, a finn védő végül a feje búbjától az állkapcsáig tartó kötésben tért vissza a pályára.

A szünetben aktívan melegített a hazaiak cserekapusa, Martin Vantruba, de végül nem állt be, a vendégeknél azonban volt csere, Kmeťet Soares váltotta. Hatalmas dunaszerdahelyi tűzijátékkal kezdődött a ásodik félidő, Krstovic beadásánál Andzouana előbb lyukat rúgott, majd rosszul találta el a labdát, Balogh kísérletét blokkolták, majd végül Nebyla próbálkozása hagyta el a játékteret a kapufa mellett. Az 54. percben Azango lövését blokkolták a védők, sarokrúgás következett. A második szöglet után Veszelinovnak kellett védenie Kupuszovics éles szögből érkező lövését. Négy perccel később gólhoz hasonló hangzavar támadt a MOL Arénában, de nem rezdült a háló, csupán Eric Davis érkezett a pályára Andzouana helyére. A panamai balhátvédként, Ciganiks balszélsőként, Verlinden pedig a jobb oldalon folytatta.

Yem rossz passza után Sztojszavljevics lábáról lopta le a labdát Verlinden a tizenhatos előterében, de a belga lövését blokkolták, így nem hozott nagy veszélyt a vendégek hibája. A vendégek kettőt cseréltek a 66. percben, lement Hollý és Kupuszovics, beállt Lavrinčík és a korábban Zalaegerszegen is megforduló, és 50-es lábméretéről elhíresült Ikoba. A meccs ezen időszakában nem tudott kijönni saját térfeléről a DAC, a vendégek viszont a kapu előtt rendre rossz megoldást választottak, így nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani. Öt perccel beállása után Ikoba fejelt veszélyesen, de Veszelinov védett. Az ezt követő szögletből egyenlítettek a vendégek. A középre kifejelt labdát Azango a tizenhatos vonaláról lőtte a hálóba, 1:1.

A gól után Moumou váltotta a nem sokkal korábban sárgát kapó Balogh Norbertet. A 78. percben Davis szöglete után Verlinden szerezte meg a kipattanót majd remek lövést eresztett meg, de Iliev hatalmasat védett. Hosszú idő után került ismét helyzetbe a sárga-kék csapat. A kispadok mellett mindkét edző hevesen gesztikulálva irányította játékosait, Janeiro részéről pedig a partjelzőnek és a tartalék játékvezetőnek is kijutott a „kedves szavakból”. A játékvezető a 83. percben ehhez hasonlóan kapott hideget-meleget a szurkolóktól és a játékosoktól is, miután Krstovicot az oldalvonal mellett elsodorta Iliev kapus, Kružliak játékvezető azonban csak sárga lapot adott a játékosnak. Az ezt követő kakaskodás után Dimun és Kadák is kapott egy figyelmeztetést.

Valósággal felrobbant a stadion amikor Davis középre lőtte az előbb említett esemény után megítélt szabadrúgást ahol Dimun csúsztatott, Krstovic pedig a kapu elé berobbanva belőtte a DAC második gólját, 2:1.

A montenegrói csatár nem folytatta tovább, Sharani érkezett a helyére. A hosszabbítás már nem hozott jelentős történést, így a DAC hatalmas csatában de megnyerte a mérkőzést és ott lesz a következő szezonban az Európa-konferencialiga-selejtezőjében.

DAC–Trenčín 2:1 (1:0) Góllövők: Kružliak (26.), Krstovic (85.), ill. Azango (72.) Játékvezető: Kružliak, 5257 néző Sárga lap: Krstovic (40.), Verlinden (45+1.), Nebyla (52.), Balogh (70.), Dimun (84.) ill. Hollý (36.), Iliev (83.), Kadák (84.), Bainovics (92.) DAC: Veszelinov–Blackman, Kružliak, Brunetti, Ciganiks–Nebyla, Dimun–Andzouana (Davis 58.), Balogh (Moumou 73.), Verlinden–Krstovic (Sharani 89.) TRENČÍN: Iliev–Yem, Pirinen, Sztojszavljevics, Kozlovský (Jendrišek 91.)–Hollý (Lavrinčík 66.), Bainovics, Kadák–Azango, Kupuszovics (Ikoba 66.), Kmeť (Soares 46.)