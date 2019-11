KFC: felemás volt az őszi szezon Komáromban

A 2019/2020-as szezon első öt fordulója után a csapat mérlege 3 győzelem, 1-1 vereség és döntetlen volt, ami 10 pontot és a 4. helyet jelentette a tabellán. A reményteljes rajt után azonban Poprádon 2:0-ra kikapott a KFC és Jozef Olejník vezetőedző legénysége megindult lefelé a lejtőn, sorozatban nyolc mérkőzésen nem tudtak győzni a komáromiak. 3 remivel 3 pontot szereztek és csak 5 gólt rúgtak a lilák, ami a kiesési zónába sodorta a júliusban jól induló csapatot.



Edzőváltás

Októberben Olejník felajánlotta lemondását, amelyet a klubvezetés elfogadott, és az utolsó négy őszi mérkőzésre Szíjjártó Istvánt bízta meg a vezetőedzői teendőkkel. Vezetésével a komáromiak már az első, Bardejov elleni mérkőzésen fegyelmezettebben, nagy akarással és hatékonyabban is játszottak, s 1:0-ra győztek. A zsolnai mérkőzésen is tisztességgel helytálltak, ahol a hazaiak csak a 87. percben tudtak egyenlíteni a válogatott Boženík góljával. Következett a somorjai 3:1-es vereség, majd az utolsó őszi meccsen Komáromban a Ružomberok B ellen sima 4:0-s győzelmet arattak. A hullámvölgy után a 7 megszerzett pont és a 11. hely gyógyír volt a szurkolótábor nem várt csalódására.



Szenvedéllyel focizni

„Váratlanul ért bennünket Jozef Oleník vezetőedző lemondása. Egyik napról a másikra nem lehetett edzőt találni. Összedugtuk a fejünket, s tudtuk, hogy cselekedni kell, és sürgősen. Én szaktanácsadónak jöttem Komáromba, de a váratlan helyzetben kötelességemnek éreztem, hogy segítsek. A célunk az volt, hogy kirángassuk a fiúkat abból az apátiából, amely tartósan a hatalmába kerítette őket. Azt akartam, hogy a focira vonatkoztatott „ars poeticám” érvényesüljön a munkánkban, a srácok tegyék magukévá a filozófiámat, és igyekezzenek megvalósítani azt, amit kérek tőlük. Csodák nincsenek, tudom, de minden játékosomtól minden meccsen tisztes helytállást várok – magyarázta lapunknak Szijjártó. – Ez alatt azt értem, hogy tanúi legyünk a tapasztalataik érvényesítésének, a játékhoz nélkülözhetetlen alázatnak, a taktikai fegyelemnek és a szintén elmaradhatatlan kihagyás nélküli koncentrációnak a meccseinken. És a pályán látni akarom a jó focihoz tartozó szenvedélyt is a fiúkban. El akarom hitetni velük, hogy ha mindez megvan, akkor van siker. A négy mérkőzés eredménye igazolja, hogy igyekezetem fokozatosan meghozta gyümölcsét, és elrugaszkodtunk a kiesési zónából.”



Sérülések, betegségek

A KFC sportigazgatója, Vincze István tárgyilagosan ítéli meg a Duna-partiak harmadik II. ligás évadjának első felét. „Remekül kezdtük a bajnokságot, annak ellenére, hogy kulcsjátékosok távoztak csapatunkból magasabb osztályba vagy küföldre – Mészáros András a Fortuna Ligába igazolt Garamszentkeresztre, a bajnokság gólkirálya, Szamir Nurkovics pedig Dél-Afrikába ment. Az 5. forduló után sorozatos sérülések, betegségek is gátolták a legerősebb 11 játékos folyamatos pályára küldését. Az sem volt egyszerű, hogy a kezdőcsapatba közvetlen a ligarajt után 7 fiatal újonc állt be, ami előidézhette a gyakoribb mentális megingásokat. Ennek ellenére mégis csalódást jelentett a folytatás, mert a csapat tartósan nem játszott a teljesítőképessége szintjén, aminek következtében gólhelyzetek garmadáját hagytuk ki, és a megszerezhető 24 pontból csak 3-at szereztünk meg 3 döntetlennel. Ez után jött az edzőcsere, amely megszakította a két hónapos sikertelen sorozatot. A bajnokság második felében lesz mit tennünk, hogy pótoljuk az elmulasztott lehetőségeket” – vélekedett a sportigazgató.



Visszacsábítani a nézőket

A klubvezetés is sokkal jobb eredményt várt az újraszervezett csapattól a bajnokság első felében. Baráth György klubelnök szomorúan konstatálta a történteket. „Nehéz volt tudomásul venni a rossz eredményt. A jó kezdet után nem hittük, hogy a kiesési zóna közelében kötünk ki. A gyenge teljesítmény sajnos azt is eredményezte, hogy az előző két évad szépen növekvő nézőszáma fokozatosan csökkent, mert az emberek öröm helyett bosszúsággal indultak haza meccseinkről, ami merő ellentétben van a foci küldetésével. A bajnokság tavaszi felében azon kell lennünk, hogy csapatunk azt nyújtsa, amire becsületesen felkészült, hogy visszaszerezzük szurkolóink bizalmát. Ezért sokat és keményen kell dolgoznunk. A zajló évad befejezése után májusban megkezdjük végre a stadionfelújítást is, hogy méltó feltételeket teremtsünk mind a mérkőzésekre való felkészüléshez, mind azok lebonyolításához. 2020-ban a komáromi KFC fennállásának 120. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Azt szeretnénk, ha minden hazai meccsünk után szép környezetből, örömmel és élményekkel indulhatnánk haza a liláink mérkőzéseiről” – mondta a KFC elnöke.