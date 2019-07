Kapusok párbaja – másodszor Szímőn

„Négy korosztály negyven képviselőjére számítok, külön versenyeznek 9, 12 és 15-16 éves korig, valamint a felnőttek – mondta lapunknak Kantár Szilárd szervező. –Délután egykor kezdünk: Laco Molnár egykori válogatott hálóőr és a szímői polgármester megnyitója után indul a verseny, amely nagyon közkedvelt a kapusok körében. Egyszerre ketten vannak a pályán, és egymás ellen játszanak, hét percig vagy hét találatig tart egy összecsapás. Nemcsak a védésben bizonyítanak a szereplők, hanem rúgótechnikájukat is kipróbálhatják, felvonultathatják kapustudásukat. Az számít, amit az adott helyzetben képesek nyújtani. Olyan ez, mint a teniszben, ahol, ha ügyes valaki, akkor sikeres is, ha nem, senki sem segít rajta, teljesen magára van utalva. A verseny vendége lesz a pozsonyi Slovan legendás kapusa, Alexander Vencel, akivel délután hatkor végignézik a jelenlevők egykori csapata 1969-es győztes KEK-döntőjét az FC Barcelona ellen.” A verseny népszerűségét jelzi, hogy ismert hálóőrök – köztük Matej Poláček, Rengel Péter és mások – is megfordultak már Kantár Szilárd kapuspróbatételein. Hetedszer lesz Kapusok Párbaja, nyári változatát másodszor látja a szímői közönség.