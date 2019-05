Juventus–Torino a pénteki fő műsorszám a tv-ben

Ugyan a Juventus már két fordulóval ezelőtt bebiztosította a bajnoki címét a Torino még Bajnokok Ligájára is esélyes, így komoly összecsapásra számíthatunk. Márt csak azért is mert a torinói városi derbi mindig pikáns mérkőzéseket hoz.

8.55, 9.50 és 10.50 – SPÍLER 1: Moto3, MotoGP és Moto2, Spanyol Nagydíj, 1. szabadedzés

11.00 – SPORT 2 (cseh): Müncheni férfitenisztorna

11.00 – EUROSPORT 1: Sznúker-vb, Sheffield

11.00 – DIGISPORT 5: Prágai női tenisztorna

12.00 – EUROSPORT 2: Tour of Yorkshire női kerékpárverseny, 1. szakasz

13.00 – ARENA SPORT 1: Darts Open 2019, Ausztria

14.00 – SPORT 2 (magyar, cseh): Müncheni férfitenisztorna

14.00 – DIGISPORT 3 (szlovák): Estorili férfitenisztorna

14.10 és 15.50 – SPÍLER 1, NOVA SPORT 1: MotoGP és Moto2, Spanyol Nagydíj, 2. szabadedzés

15.00 – DIGISPORT 2 (magyar): Rabati női tenisztorna

15.15 – EUROSPORT 1: Sznúker-vb, Sheffield

15.30 – SPORT 1 (magyar, cseh): Magyarország–Szlovénia jégkorong divízió 1/A vb-mérkőzés

16.00 – EUROSPORT 2: Romandiai kerékpáros-körverseny

17.30 – EUROSPORT 2: Tour of Yorkshire férfi-kerékpárverseny, 2. szakasz

18.00 – ČT SPORT: Zlín–Olomouc cseh bajnoki labdarúgó-mérkőzés

18.00 – SPORT 2 (magyar): Lósport, futam

18.30 – DIGISPORT 1 (szlovák): Dresden–St. Pauli német másodosztályú labdarúgó-mérkőzés

18.30 – DIGISPORT 2 (szlovák): Bielefeld–Paderborn német másodosztályú labdarúgó-mérkőzés

19.15 – ARENA SPORT 1: Darts Open 2019, Ausztria

19.30 – EUROSPORT 1: Sznúker-vb, Sheffield

19.30 – DIGISPORT 3 (magyar): Sivasspor–Basaksehir török bajnoki labdarúgó-mérkőzés

20.30 – SPORT 1 (magyar), DIGISPORT 1 (szlovák): Mainz–Leipzig német bajnoki focimeccs

20.30 – DIGISPORT 1 (magyar), DIGISPORT 2 (szlovák): Juventus–Torino olasz bajnoki focimeccs

20.45 – DIGISPORT 2 (magyar), NOVA SPORT 2: Strasbourg–Marseille francia bajnoki focimeccs

20.45 – NOVA SPORT 1: Harlequins–Leicester angol bajnoki rögbimeccs

21.00 – SPÍLER 1, DIGISPORT 4: Everton–Burnley labdarúgó Premier League-mérkőzés

21.00 – SPÍLER 2: Sevilla–Leganés spanyol bajnoki focimeccs

1.00 (szombat) – NOVA SPORT 1: Carolina Hurricanes– New York Islanders jégkorong NHL-meccs, rájátszás